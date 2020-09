Los vecinos de Palma están hartos de que la Policía Local no acuda a sus llamadas

Muchos ciudadanos de Palma están hartos de que los Policías Locales de la ciudad no acudan a su llamada. Hemos intentado contactar con la regidora Joana Maria Adrover para conocer a qué se debe la falta de efectivos pero, de momento, está siendo una tarea imposible. Mientras, los policías recuerdan que faltan efectivos desde hace años.

Los policias son conscientes de las numerosas quejas de los ciudadanos ya que no pueden cubrir todos los servicios. Este problema no es de los policías, si no de la importante falta de efectivos que tienen. La plantilla debería rondar los 1.000 agentes y la realidad es que son unos 740. Reconoce Guillem Barcelo, del sindicato policial de CCOO, que no llegan a todo y están cansados.

La policia cuenta con varios sistemas para detectar estas anomalías. Por un lado, lo hacen a través de la estadística del 092, donde controlan los tiempos de respuesta y si ha habido avisos sin cubrir y por otro lado lo hacen mediante las quejas que registran los ciudadanos en el Ayuntamiento.

Barceló considera que a la regidora Joana María Adrover, con la que hemos intentado contactar sin éxito, le falta más apoyo por parte del ayuntamiento y más recursos para solucionar este problema grave.

Mientras, los vecinos de Palma están cansados de sus problemas no sean una prioridad. Asegura el presidente de los vecinos de la ciudad, Miquel Obrador, que este problema es continuo y que los policias de barri se presentan,pero después no aparecen cuando tienen un problema importante.