Los técnicos municipales y la Policía científica revisan el local derrumbado en Playa de Palma

Amanece en Playa de Palma con la consternación de saber que 4 personas han perdido la vida y una veintena han resultado heridas en el derrumbe de un conocido local de la zona, el Beach Club Medusa.

Las víctimas mortales son dos turistas alemanas de unos 20 años, una trabajadora española de 23 años y un hombre senegalés de unos 44 años.

Respecto a los heridos, las 16 víctimas permanecen ingresados en varios hospitales de Mallorca.

En el Hospital Son Llàtzer permanecen ingresadas seis personas, ninguna de ellas en la UCI. Se trata de un paciente con una crisis de ansiedad, dos con traumatismos craneales leves y tres con politraumatismos.

En Son Espases, por su parte, está ingresada una mujer de 26 años con traumatismo torácico, neumonia por aspiración y heridas faciales. Tampoco ha precisado ingreso en UCI.

El resto de heridos están ingresados en centros hospitalarios privados.

La Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación, está identificando ahora a los heridos y tratando de determinar las circunstancias del siniestro. Esta mañana han acudido al lugar agentes de medios aéreos y policía científica para colaborar con bomberos y técnicos de urbanismo del Ayuntamiento de Palma para esclarecer el suceso.

La Policía Nacional ha estado vigilando durante toda la noche el local, ubicado en el número 36 de la calle Cartago. Este local de Playa de Palma estaba lleno en el momento del suceso.

Los vecinos, que esta mañana están acercándose al lugar de la tragedia, piden que se investigue si las obras que se han hecho este invierno en el local han pasado todos los controles.

Un posible sobrepeso en la terraza del edificio derrumbado en Playa de Palma es seguramente lo que ha provocado el desplome de la infraestructura.

El jefe de Bomberos de Palma, Eder García, ha explicado que parece que la terraza de la primera planta se ha venido abajo, seguramente por sobrepeso, y del impacto --de tres o cuatro metros-- ha caído sobre una bóveda, que también ha cedido. Debajo, en el sótano, estaba ubicada la zona de los comensales, que es donde se encontraron más víctimas. El jefe de Bomberos de Palma cree que no habrá que derribar todo el edificio.

El Ayuntamiento de Palma ha decretado tres días de luto y todos los partidos han suspendido los actos de campaña electoral por las elecciones europeas.

