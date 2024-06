Los minibuses que captan clientes ilegalmente provocan largas colas en el aeropuerto de Palma

Una protesta de los minibuses que captan clientes ilegalmente han colapsado puntualmente los accesos al aeropuerto. La acción, que ha consistido en la entrada y salida continua del aeropuerto ocupando todos los carriles, ha impedido al mismo tiempo la entrada de taxis provocando también colas de viajeros a la espera de uno de estos vehículos. Ha sido una movilización donde se ha transitado de forma lenta por las diferentes vías del aeropuerto complicando la circulaciónm

La situación puntual de saturación, según han explicado fuentes de AENA, se ha registrado a partir de 09.30 horas y poco a poco se ha ido normalizando con la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la llegada de más taxis enviados por las asociaciones para absorber el incremento del número de pasajeros.

MOTIVOS

Las sanciones y denuncias que han recibido estas últimas fechas por captación ilegal han sido el detonante de esta protesta que ha generado colas y ha afectado tanto a usuarios como al sector del taxi.

Toni Bauzà, presidente de la agrupación empresarial de taxis de Baleares, asegura en Cope Mallorca que estas sanciones están totalmente justificadas: "Son muy merecidas. No actúan de forma adecuada, ya que sus servicios tienen que estar precontratados y no ir avasallando a los clientes de esta manera. El detonante de este colpaso que han provocado ha sido el enfado por las tres sanciones que recibieron el jueves por captación ilegal. Su respuesta y represalia ha sido perjudicarnos a los taxistas que no tenemos nada que ver en esta historia", ha explicado resignado.

INCIDENCIA SOLUCIONADA

La incidencia se ha coordinado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ya se ha solucionado en torno a las 11.00 horas. La directora general de Movilidad, Lorena del Valle, ha explicado que en el marco de la campaña del Ejecutivo contra el intrusismo, este jueves se sancionó a tres de estos vehículos.