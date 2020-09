Los médicos denuncian la saturación de las UCI de Son Llàtzer y Son Espases

Alarma en los hospitales de Mallorca por la saturación de las Unidades de Cuidados Intensivos. En estos momentos, Son Llàtzer tiene las camas llenas y en Son Espases los pacientes covid están utilizando camas de personas enfermas que no tienen el virus y que también necesitan la asistencia de la Unidad de Cuidados Intensivos. Los médicos recuerdan que estos últimos pacientes tienen el mismo derecho a ser atendidos y critican la actitud de la presidenta del Govern, Francina Armengol, quien aseguró que las UCI de los hospitales de la isla no estaban colapsadas.

Los niveles de actividad en las UCI de Son Llatzer y Son Espases no deja de crecer por los ingresos de pacientes con Covid. En estos momentos, Son Llàtzer cuenta con las 18 camas llenas de pacientes covid y están a la espera de que se amplien aunque faltan enfermeras. Por otro lado, en Son Espases, los pacientes con covid, que son unos 33, ya están utilizando las camas de los no covid por falta de espacio. Allí también están a la espera de ampliar a la unidad de reanimación con cerca de 25 camas.

Desde el Sindicato Médico de Baleares, Simebal, el doctor Miguel Lázaro asegura que la situación es caótica y no entienden las palabras de Armengol informando de que las UCI de los hospitales no estaban saturadas. Se sienten ofendidos, fue una sorpresa para todos y aseguran que se merecen transparencia.

Asegura Lázaro que ha sido un fracaso y un error no haber previsto la necesidad de aumentar las camas de la UCI ya que en plena segunda oleada, están saturados. Aún así, seguirán trabajando. A esta situación hay que añadirle otro problema y es que, aunque hay que atender a los pacientes con coronavirus, Lázaro informa de que no hay que olvidarse de los derechos de los que no sufren esta infección y que también necesitan de los cuidados de los profesionales de la UCI. Dice que no sería justo que estos enfermos no tuvieran la oportunidad de ser cuidados.