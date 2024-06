Los jesuitas dejan el convento de Montesión debido a la avanzada edad de la comunidad

La comunidad de jesuitas de Montesión cerrará próximamente pero se mantiene la presencia de la Compañía de Jesús en Mallorca. El Padre Provincial, Enric Puiggròs SJ, ha comunicado al obispo de la diócesis, Sebastià Taltavull y a los jesuitas que en la actualidad viven en la comunidad de Montesión, el próximo cierre de dicha comunidad a lo largo de los meses de verano y su traslado a otras casas de la provincia de España.

Motivos de los cambios en Mallorca

El principal motivo de esta decisión es la necesidad de cuidar mejor a estos compañeros jesuitas con una avanzada edad (es la comunidad con mayor edad media de la provincia) y, en varios casos, con precario estado de salud. Serán atendidos en las enfermerías, que son las comunidades que la Compañía tiene habilitadas para el cuidado de los jesuitas mayores.

La presencia de la Compañía de Jesús quedará asegurada a través de un equipo de laicos muy comprometido y alineado con la misión de la Compañía, que serán apoyados por jesuitas de la Plataforma Apostólica Mediterránea.

La Compañía de Jesús considera que tras varios años y no habiendo posibilidad de destinar a jesuitas más jóvenes a reforzar la comunidad, es inaplazable el tomar esta decisión por el cuidado de sus compañeros.









Este cierre se enmarca también dentro del proceso de reestructuración de presencias en nuestro país que la Compañía de Jesús inició en 2014, momento en que integró sus cinco provincias en una: la Provincia de España.

No obstante, el delegado de la Plataforma Apostólica Ebro, Abel Toraño SJ, ha asegurado en una carta dirigida a la comunidad educativa del colegio Montesión que “aunque la comunidad no sigua viviendo en la isla, quisiéramos dejar claro que la Compañía de Jesús no abandona su misión aquí, sino que seguirá comprometida y trabajando en red para llevar adelante su proyecto apostólico en Palma de Mallorca”.

Y es que, desde hace años, la atención pastoral a las instituciones, especialmente en el colegio de Montesión, se está llevando a cabo por un equipo de laicos muy comprometido y alineado con la misión de la Compañía, que serán apoyados también por jesuitas de la Plataforma Apostólica Mediterránea.

En su comunicado reconocen "comprendiendo la tristeza que esta noticia despierta no solo en los jesuitas que han pasado largos años y consagrado su vida y misión aquí, sino también en quienes han confiado y apoyado siempre dicha misión y en la propia sociedad mallorquina, es momento también de agradecer la larga presencia de los religiosos en la isla".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Colegio Montesión desde 1561

Los jesuitas llegaron a Mallorca y fundaron el colegio de Nuestra Señora de Montesión en 1561, tan solo cinco años después del fallecimiento de Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús. El hermano San Alonso Rodríguez dejó su huella en la Compañía, en San Pedro Claver, y en la isla.

Tan solo durante los años de la supresión (1767-1814), y después en sucesivas expulsiones de España, estuvo ausente la comunidad de Mallorca. Durante cinco siglos la labor de la Compañía de Jesús ha sido fecunda y ha dejado una huella enorme en la ciudad.





?? ¡Ya tenemos las fotos de la graduación de #BACMontesión 23-24!

Reflejan la alegría, el amor y el compromiso de ese día tan especial.

??Gracias a todos los que hicieron posible este momento inolvidable: alumnado, familias, jesuitas, docentes y organizadores. #Educaciónjesuitapic.twitter.com/nfsHQvriA4 — Colegio Montesión (@ColeMontesion) May 28, 2024