Los familiares de usuarios de residencias piden poder tener contacto con los ancianos

Cerca de una veintena de personas han reclamado este lunes en Palma modificar el plan de visitas a residencias del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) y proteger "la parte emocional" del cuidado a los usuarios de estos centros.

La portavoz de familiares de residentes en La Bonanova y La Llar d'Ancians de Palma, Maria Torres Fernàndez, ha explicado que el objetivo de la protesta era exigir que los familiares puedan visitar a sus mayores de forma segura pero con cierto contacto físico "para el bienestar de la salud emocional de los residentes".

De acuerdo con Torres, el plan actual permite 15 visitas al día de una duración como máximo de 45 minutos y con distancia de dos metros. Por este motivo, los familiares han reivindicado "el derecho humano de la gente mayor en residencias a recibir afecto y cariño de sus seres queridos".

Según ha indicado, durante la concentración también se han pedido las dimisiones de la directora Insular de Gent Gran, Sofia Alonso; del presidente del IMAS, Javier de Juan, y de la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera. Además, han criticado "la falta de transparencia" y "la nefasta gestión" por parte del IMAS durante la pandemia.

Asimismo, se ha llevado a cabo una 'performance' en la que dos personas, incluida Torres, han representado los papeles de la muerte y de la depresión y han pintado dos cuadrados en el suelo para simbolizar las residencias de La Bonanova y Llar d'Ancians. El objetivo era representar cómo "estos dos personajes campan a sus anchas como si nada por estos centros residenciales", ha indicado.

"MUCHA GENTE PUEDE MORIR"

Por su parte, la directora insular de Gent Gran, Sofía Alonso, explica que se tienen que extremar las medidas de seguridad, ya que si muchos de los usuarios se contagian, pueden llegar a morir, por lo que cree que es mejor que no haya contacto. Los familiares proponen incluso hacerse pruebas PCR por su cuenta para poder ver a sus familiares en las residencias, aunque dice Alonso que no es suficiente y no se contempla esta opción.

El 70% de los usuarios de residencias tienen enfermedades crónicas, por lo que tienen una especial protección en cuanto a las visitas.