Los empresarios del ocio nocturno protestarán el próximo miércoles 15 por las limitaciones en su sector

La decisión del Govern de prohibir la apertura de gran parte de los establecimientos de ocio nocturno está provocando una proliferación de puntos en los que se ofrecen fiestas ilegales. El presidente de la patronal de ocio nocturno, Jesús Sánchez, ha dicho que se trata de una actividad absolutamente clandestina, ilegal y delictiva en este momento porque afecta a la salud pública. Por ello, el sector ha organizado una protesta de empresarios y trabajadores del sector día 15 de julio a las 11 de la mañana en el paseo de Borne bajo el lema “El ocio sin control es un desfase”.

La patronal de las discotecas y salas de fiestas recibe cada día imágenes, vídeos y convocatorias de eventos que se producen en sitios donde no hay ningun tipo de control. Muchas veces las ubicaciones son secretas y convocan 2h antes de empezar la actividad habiendo pagado previamente, ha asegurado Sánchez. Por esta razón, el sector presiona a la administración para que impida que estas fiestas se produzcan.

El presidente ha afirmado que el objetivo de la protesta también es reflejar la indignación por las medidas tan estrictas que se están aplicando en las islas, puesto que tienen un protocolo aprobado por el Ministerio de Sanidad para aplicar en los establecimientos y no hay ninguna comunidad autónoma que haya actuado de manera tan restrictiva. De este modo, exigen que se eliminen las limitaciones tan estrictas que se están aplicando en las Baleares respecto a las actividades y establecimientos de ocio nocturno, ya que consideran que hay poco sustento jurídico para poder adoptarlas .



Todos los establecimientos de hostelería tienen que cerrar a las 2 de la madrugada y "hay un toque de queda", según Sánchez. No pueden abrir establecimientos de más de 300 personas de aforo, los locales que tienen permitido abrir no pueden tener más del 75% de actividad y, además, se han visto obligados a eliminar uno de sus elementos esenciales: la pista de baile. La patronal quiere hacer ver al gobierno que esta situación no puede continuar, pues "no solo limitan la actividad, sino que la prohíben".