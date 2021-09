Los colegios de Menorca ofrecerán test de droga a las familias ante el aumento del consumo entre jóvenes

Los colegios de Baleares han detectado desde hace años un aumento en el consumo de sustancias estupefacientes como marihuana o hachís. Cada vez son más los jóvenes que consumen en la Educación Secundaria y en Mahón se quiere poner fin a este problema.

El coordinador de los Policías Tutores de Baleares, Rafel Covas, celebra que por fin hay un protocolo de actuación para estos casos. Muchos profesores son conscientes de que hay alumnos en sus clases que llegan con efectos de las drogas. De hecho, pueden confirmar que muchos son adictos cuando a primera hora de la mañana ya han consumido.

Se trata de alumnos que no provocan ningún altercado, pero que no están en condiciones de asistir a clase y no atienden como es debido. Además, en el caso de los alumnos de FP, se convierte en una práctica peligrosa, ya que tienen que tratar con maquinaria que requiere mucha atención.

Los profesores han pedido asesoramiento en reiteradas ocasiones a los policías locales y finalmente se decidió establecer un marco legal para poder actuar acorde con un protocolo.

Test de orina para detectar el consumo de drogas

Covas explica que es el profesor quien inicia el protocolo cuando lo considera oportuno y el policía tutor del colegio es quien se encarga de ponerse en contacto con la familia y ofrecerle un test de orina para que se lo realice a su hijo si lo considera oportuno.

El policía tutor cree que habrá diferentes reacciones entre los familiares, los habrá que no querrán realizar el test, pero cree que en muchos casos pueden servir de mucha ayuda. El test detecta el consumo en los días anteriores, no solo al instante, y cree que será la mejor manera de comenzar a poner remedio al problema.

A partir de ahí, si las familias comunican al colegio que ha dado positivo, se les explicará cómo tienen que actuar y se les acompañará durante el proceso. Dice Covas que puede ser una situación complicada para la familia pero insiste en que el consumo a horas tan tempradas es realmente un indicador de riesgo.

