Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria piden a los compradores que vayan a inmobiliarias con garantías

Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria piden que no se meta a todas las inmobiliarias en el mismo saco tras destaparse el mayor fraude inmobiliario ocurrido en las islas.

La Guardia Civil detenía ayer en Palma a seis personas y a una en Tarragona por su pertenencia a la red criminal. El cabecilla de la mayor estafa inmobiliaria en Baleares está fugado. La Policía Judicial de la Guardia Civil de Algaida lo sitúa en Colombia y se le acusa, presuntamente, de engañar a más de 200 personas y hacerse con un botín de entre 4 y 7 millones de euros.

Desde el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares lamentan la estafa y reclaman una regulación del sector. En el año 2000 se liberalizó la profesión. A partir de ahí, afirman, cualquier persona puede montar una inmobiliaria sin acreditación de conocimiento, ni oficina física ni seguro de responsabilidad civil. La vicepresidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Baleares, Natalia Bueno, tiene miedo que la gente generalice y pide a los clientes que prioricen las garantías a la hora de buscar una inmobiliaria. “El consumidor no distingue de una agencia inmobiliaria que ha hecho una estafa a otra, las mete a todas en el mismo saco. Yo lo que le digo a la gente es que no se dejen deslumbrar por grandes páginas web, por grandes oficinas o grandes campañas de marketing. Hay que mirar quién hay detrás, sino están vendidos”.

La red vendía promociones de viviendas valoradas en más de 270.000 euros en municipios de la isla que nunca se llegaron a construir. Los perjudicados ingresaron distintas cuantías a modo de señal por las casas desde 10.000 hasta 200.000 euros. Para evitar estas estafas, la vicepresidenta del colegio recomienda antes de dar el dinero, hacer una nota informativa en el registro de la propiedad. Esta debe acreditar que el propietario del inmueble es el titular en el registro, el mismo al que le das el dinero.“A través de un compañero API me comentó que estaba en conversaciones por la venta de un solar pero al final, rascando, vio que no había nada de nada. Son unos impresentables. Para estafar hay que saber hacerlo porque la gente no es tonta. Tú no das 10.000 euros o 20.000 a alguien si no te inspira cierta confianza. Si desconoces el tema tienes que dejar que te lo supervise un abogado o alguien que entienda del tema”.

En COPE hemos podido hablar con una de las personas estafadas. Bajo un nombre ficticio, Carlos señala que abonaron una cantidad previa sobre plano muy cercana al precio de mercado por lo que no sospechó. “Compramos una casa sobre plano. Para formalizar la reserva nos pidieron una cantidad por adelantado y teníamos que abonar el resto a la entrega de llaves. Estamos hablando de casas que su precio de mercado rondaría los 300.000 euros y nosotros íbamos a pagar 270.000. No era una cantidad que a ti te hiciera sospechar que pudiera haber una estafa”.