Las aerolíneas esperan operar en Baleares más del 50% de las rutas del último verano prepandemia. Los operadores recuperarán 78 rutas perdidas por la covid-19 aumentando así en un 41% la conectividad de los aeropuertos de Ibiza, Menorca y Palma de Mallorca respecto a la temporada anterior, con unas 270 rutas programadas para este verano.

El portavoz de Unión Sindical de Controladores Aereos, Daniel Zamit, explica que han notado un incremento del tráfico aéreo, algo positivo ya que reactiva el sector. Este fin de semana pasado, por ejemplo, Palma ha tenido un pequeño pico de más del 23% de afluencia.

Con respecto al 2019, hay algo más del 40% de tráfico. Esto, ha provocado un aumento también de los trabajadores y la previsión es que cada vez se vaya más acercando la situación a la prepandemia. Explica Zamit que Enaire tiene la facultad de abrir las posiciones de control, pero reconoce que el sector sigue mal.

El sector aéreo, cuyos estándares de seguridad son muy altos, no está en un buen momento y a diferencia de otros sectores, estos trabajadores tienen que hacer un mínimo de horas para no perder la licencia. Lo que está haciendo Enaire, explica Zamit, es rotar por agrupaciones, pero no todas están abiertas. Se trata de procesos tediosos y burocráticamente complejos y cree que hay muchas maneras para que la administración pueda aligerar la crispación de los trabajadores.