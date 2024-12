Juan Manuel Delgado: "Habrá que esperar hasta el último día del año para saber la decisión del gobierno central"

Se acabó la gratuidad del bus en Menorca. El Consell Insular ha decidido esta medida sin saber aun la decisión que tomará el gobierno central de dar la gratuidad en el servicio como se ha hecho en los dos últimos años. En apenas dos semanas se volverá al viejo sistema tarifario después de dos años y cuatro meses si desde Madrid no se decide lo contrario

A pesar de la expectativa que se había generado, lo hará sin excepciones para ningún colectivo. Ni jubilados ni parados ni estudiantes se librarán de sacar la cartera al subir al bus. El año nuevo llega para estos últimos, los viajeros más frecuentes, con un nuevo desembolso a considerar: hasta 56 euros por el abono mensual de transporte.

El conseller insular de movilidad Juan Manuel Delgado ha explicado en COPE a que se debe esta decisión, y es que el gobierno del PP "no tiene intención de tomar la iniciativa para mantener la gratuidad ni tampoco para exceptuar a los colectivos más vulnerables, que sí se podrán beneficiar del viejo sistema de descuentos asociado a las tarjetas de transporte y los abonos multiviajes que ya existían."

tarifas

Después de tanto tiempo sin tener que pagar por viajar en autobús, y sin que a dos semanas del fin de la gratuidad el Consell haya hecho ninguna campaña informativa al respecto, vale la pena recordar en qué consistía el sistema tarifario vigente. Delgado dice que "estarán disponibles las tarifas vigentes como la T-General que tiene la T-10 y T-40, la T-Jove que dura 30 días naturales para menores y la T-Mes para aquellas personas mayores de 65 y/o jubiladas".

hay que esperar a final de año

Sin embargo, no está todo decidido. El año pasado hasta cuatro días antes de que acabase el año, no se anunció que habría gratuidad en el transporte público y asegura Delgado que "pese a que nos estemos preparando para la no gratuidad, hasta que el 31 de diciembre no sabemos que pasará con el transporte público." Es por ello que desde la entidad como en todas ponen en marcha estos sistema por lo que pueda suceder.

reducción en el numero de pasajeros

Con este cambio el Consell prevé una drástica reducción a partir del 1 de enero de 2025 por el fin de la subvención estatal que financia la gratuidad de los abonos. Eso si, Delgado espera que la gente "haya confiado y visto las virtudes y ventajas del transporte y pese a que sea de pago lo siga utilizando como hasta ahora".