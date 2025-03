Los pescadores de Mallorca: "Estamos hartos, deberían valorar la pesca artesanal y no hundirnos como hacen desde Bruselas"

Baleares cuenta con 46 embarcaciones de pesca recreativa por cada barco profesional y es que esta actividad ha caído casi un 80% en los últimos 70 años. En 1950 salían a faenar en baleares 1.265 embarcaciones ahora no llegan a 260, según los datos del 'Informe Mar Balear 2024' de la Fundación Marilles.

En el especial sobre el sector primario de COPE conocemos la realidad del mar con el patrón del Cap Salines, Jaume Joan.

de 30 barcas de arrastre a solo 3

En el Puerto de Andratx solo quedan 3 embarcaciones de arrastre, hace unas décadas eran unos 30 barcos. Una de ellas es el Cap Salines, su patrón Jaume Joan asegura que a pesar de las dificultades a él aún le sale rentable salir a faenar.

Lo que no sabe hasta cuándo porque asegura que las decisiones políticas les suelen perjudicar casi siempre. Hace tan solo unos pocos meses hablábamos mucho del plan de gestión de pesca del Mediterráneo que afectaba a la flota de arrastre. Tras un tiempo de protestas e incertidumbre finalmente se llegó a un acuerdo para mantener los mismos días de pesca. Por eso Jaume Joan pide que se piense en el sector.

Cap Salines

"Estamos muy cansados. Cada año es una normativa diferente. Sinceramente creo que deberían apoyar más el producto local y valorar la pesca artesanal y no hundirnos como hacen cada año con normativas nuevas, estamos bastante hartos", reconoce este pescador.

En Baleares, solo se consume el 17% de lo que nuestros pescadores cogen en sus redes " entra demasiado pescado de fuera", se lamenta Jaume Joan.

tres generaciones de pescadores

Jaume Joan, tiene 40 años, es la tercera generación de pescadores. No se ve haciendo otra cosa y nos cuenta que todo ha cambiado mucho de lo que le contaba su abuelo y su padre. " Todo se ha modernizado bastantes en la maquinaria a bordo y en los aparejos que hace que ahora sea necesario menos personal. Lo que ve es que no es un sector que atraiga a los jóvenes "a pesar de que no se cobra un mal sueldo".

Port d'Andratx

En cuanto al futuro, no se atreve a predecir como ve la pesca de aquí a 10 o 20 años, "es una incertidumbre total, esta gente de Bruselas cada año nos cambia todo y no sabemos hasta cuando podremos aguantar", reconoce Jaume Joan.

Se habla mucho de los efectos del cambio climático, reconoce que han notado una disminución de las capturas del marisco en especial de la gamba que además es de menor tamaño ahora. En otras especies no notan nada, además insiste el patrón del Cap Salines, que no se puede hablar de sobreexplotación de los recursos marinos "ha disminuido mucho la flota y con la reducción de días de pesca, los recursos marinos están igual o mejor que antes", afirma.

Ante la crisis del sector se impulsó una iniciativa de unir turismo y pesca pero para este pescador no es una alternativa real "pienso que lo que tenemos que hacer es pescar no llevar turistas al mar".