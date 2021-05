Indignación por los deseos del vicepresidente de Baleares de que el turismo no recupere los niveles de 2019

Baleares es la comunidad donde más se está dejando sentir la crisis económica derivada de la pandemia con la mayor caída del PIB en España, donde mes tras mes las islas encabezan el ránking del paro por su dependecia al turismo. Con este desolador panorama hace unos días el vicepresidente del Govern balear, Juan Pedro Yllanes de Podemos, dijo que sería una mala noticia recuperar la cifra de turistas que se registraba antes de la pandemia.

Unas manifestaciones que han generado un gran malestar entre empresarios y trabajadores de Baleares.

"A estas alturas, algunas declaraciones deseando que el turismo no recupere los niveles de 2019 son una falta de respeto a los parados, las empresas cerradas y a la gente en las colas del hambre en Baleares". Así reaccionaba el consejero delegado de Melià Hotels, Gabriel Escarrer.











A estas alturas, algunas declaraciones deseando que el turismo no recupere los niveles de 2019 son una falta de respeto a los parados, las empresas cerradas y a la gente en las colas del hambre en Baleares #SalvarLaTemporadapic.twitter.com/QxZXOMTu6Q — Gabriel Escarrer (@GabrielEscarrer) May 15, 2021





El PP considera esas palabras una burla a los ciudadanos de Baleares

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Tambien desde el PP balear consideran "lamentables" y una burla a los ciudadanos las palabras del vicepresidente del Govern. La diputada del PP, Nuria Riera recuerda que estamos en la semana de Fitur, trascendental para el turismo en Balears y ha denunciado la “descoordinación”y las lamentables manifestaciones de Yllanes.

Riera critica las contradicciones del pacto de izquierdas “En la semana de Fitur, tan trascendental para el turismo en Balears, en la que la presidenta Armengol ha preparado un desembarco en Madrid con el conseller Negueruela y una representación importante del Govern; con una organización que costará 700.000 euros a las arcas públicas, es inaceptable que el vicepresidente del mismo Govern salga a decir que no necesitamos turistas", ha apuntado Riera

“Estas declaraciones son reírse de los ciudadanos, y más estando a unas semanas del inicio de la temporada, de la que dependen miles de puestos de trabajo en las islas”, ha añadido.









“És inacceptable i un insult a la gent que està a l'atur que mentre Armengol viatja a Alemanya i aquesta setmana estarà a #Fitur per promocionar Balears, el seu vicepresident de Podem digui que sobren turistes a #Balears”



@MNuriaRiera al @ParlamentIBpic.twitter.com/Jh6qDQsI8w — PP Balears (@ppbalears) May 17, 2021





¿Qué dicen en el Govern?

El portavoz del ejecutivo balear, Iago negueruela, afirma que el conjunto del Gobierno esta trabajando por la apertura turística y que no hay polémica con su socio de Podemos. Que el conseller de Podemos calificara de "buena noticia" que no volverán las cifras turísticas de 2019 no ha generado malestar en el Govern.

Negueruela se ha limitado a señalar que "es un hecho" que Baleares tendrá esta temporada menos turismo que en 2019, insistiendo en que el Govern "apuesta por la calidad del turismo" y del empleo y en recuperar la actividad para "los trabajadores y familias que viven del sector".

El conseller ha incidido en que trabajan "por abrir el mayor número posible" de negocios y ha asegurado que el Govern "celebrará tener una buena temporada", a pesar de que estará "marcada por el COVID-19". Además, ha asegurado que con el vicepresidente mantienen "líneas de actuación conjuntas" para la apertura del comercio -competencia atribuida a Vicepresidencia-.

"No hay ninguna polémica con el vicepresidente, todos trabajamos en el mismo sentido", ha zanjado Negueruela