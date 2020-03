Ian, el bebé mallorquín separado de su madre positiva por COVID-19

¿Cómo es nacer en tiempos de coronavirus? Nos lo cuenta Carol, una joven mallorquina de 28 años que este miércoles de madrugada dio a luz a Ian. La madre de este bebé dio positivo en coronavirus, el bebé ha dado negativo pero solo han podido estar juntos 2 minutos. Aunque asegura que ha sido el mejor momento de su vida, reconoce que todo cambió cuando le dijeron que había dado positivo en la COVID-19. En estos momentos, Ian y sus papás se encuentran separados.

La historia de Carol empieza en julio cuando se queda embarazada de Ian. El proceso, tal y como explica ella misma, que hoy se encuentra sola en el hospital, fue bien hasta hace una semana cuando en la última revisión le detectaron que tenía la tensión alta. Aún sin tener síntomas de coronavirus, le hicieron la prueba y dio negativo.

A causa de los picos de tensión, los médicos decidieron inducirle el parto para hoy, pero el lunes Carol tuvo que volver al hospital por culpa de la tensión. Le volvieron a hacer la prueba del coronavirus. El martes dio positivo y decidieron inducirle el parto que según cuenta en COPE fue distinto, bonito, pero muy corto ya que no pudo estar cerca de su bebé mucho tiempo.

Esta pandemia ha hecho que el pequeño Ian haya estado con su madre no más de 2 minutos y por el momento no se sabe cuándo podrá conocer al resto de su familia. Carol pasó la noche de su parto sola y su marido no ha podido estar con ella porque está en cuarentena. Ahora Ian se encuentra en neonatos, Carol en planta recuperándose del parto y sin síntomas de coronavirus a la espera de más resultados y su marido, y padre de Ian, en casa.