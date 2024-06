El Gobierno llevará a la Fiscalía la acción del presidente del Parlamento balear por delito de odio

Sigue la polémica y la tensión por la actuación del presidente del Parlamento balear, Gabriel Le Senne (Vox), en la que arrancó la foto de Aurora Picornell durante el debate de una propuesta de Vox para derogar la ley de Memoria Democrática balear.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que su departamento trasladará a la Fiscalía General del Estado " los acontecimientos al Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un delito penal de odio o de cualquier otra tipificación del orden penal".

El ministro Torres ha señalado que también se están estudiando posibles sanciones dentro de la Ley de Memoria Democrática, al margen de que el Grupo Socialista en Baleares puede realizar también otro tipo de acciones contra esta actuación del presidente del Parlamento. El ministro le ha reprochado a Le Senne que su papel, al frente de una Asamblea regional, no es el de "hacer intervenciones políticas partidarias", sino el de moderar y hacer que se alivie la tensión.









Le Senne pide disculpas y descarta dimitir



El presidente de la Cámara arrancó una fotografía de esta activista asesinada del ordenador de la vicepresidenta del Parlamento, la socialista Mercedes Garrido, a la que expulsó de la sala ante la negativa de retirar esta y otras fotografías de víctimas del franquismo.

Posteriormente, Le Senne pidió disculpas y afirmó que no tuvo intención de romper la citada imagen y justificó la expulsión de Garrido y de la también diputada socialista Pilar Costa por su "actitud provocadora".

"Me enfadé e hice lo que no debía", ha dicho pero no dimiriá, argumentando que tiene el apoyo de la Cámara, igual que cuando fue nombrado.

"No odio a ninguna víctima, ni mucho menos, nunca fue mi intención faltar al respeto a ninguna víctima", ha señalado, considerando que los grupos de la oposición "han exagerado mucho" al abandonar el pleno para unirse a la concentración que pedía su dimisión.





450 personas piden la dimisión de Le Senne





Unas 450 personas, según datos de Policía Nacional, se han concentrado ante la sede de la cámara autonómica para exigir la dimision del presidente del Parlament. Con camisetas y pancartas con la foto de Aurora Picronell y de les Roges des Molinar, los diputados socialistas han salido también a la calle Palau Reial para pedir la destitución de Le Senne.

"Fora feixistes de les institucions", "Sense el PP no seria president" o "Prohens y Le Senne son el mateix" son algunos de los cánticos que se han escuchado durante la concentración. Igualmente, los manifestantes se han mostrado contrarios a la derogación de la ley de memoria democrática.





Prohens pide responsabilidad

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha expresado su "rechazo y pesar" y ha criticado que se falte el respeto a personas asesinadas.

"Hay líneas que no se pueden traspasar", ha dicho Prohens. Para la presidenta, "nunca se puede faltar el respeto a las personas que no están, especialmente si se habla de víctimas, de personas asesinadas y objeto de hechos que no se tendrían que haber producido".

Prohens ha insistido en que la imagen del martes "no se ajusta a la realidad de la calle, no es lo que quieren los ciudadanos y no es lo que quiere el Govern".

En su réplica a los grupos, la líder del Govern ha insistido en la cuestión admitiendo que sintió "vergüenza" por lo ocurrido en el pleno con la imagen de Aurora Picornell y ha recalcado que Gabriel Le Senne "es el primero que tiene que hacer una reflexión".

La presidenta ha insistido en que "ni minimiza ni justifica lo ocurrido porque no tiene justificación".

Para la presidenta, sin embargo, lo ocurrido el martes no es un hecho aislado y ha lamentado que en los últimos meses se hayan visto demasiados episodios de crispación, faltas de respeto y ataques personales. "La Mesa del Parlament nos representa a todos", ha afirmado.