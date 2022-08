El GOB pide la reubicación del Rock 'n' Rostoll por su impacto para las aves

El GOB ha pedido que el festival de música Rock 'n' Rostoll del 27 de agosto, en la finca de Son Perot, en Maria de la Salut, se celebre fuera de la Zona de Especial Protección por las Aves (ZEPA) que es "de alto valor ecológico y donde debería procurarse limitar las molestias ambientales".



El grupo ecologista ha explicado en un comunicado que el concierto, un evento multitudinario que se alarga hasta la madrugada, tiene lugar en el área más importante de la ZEPA ES0000543, el Pla des Blanquer, declarada protegida en 2019.



Esta ZEPA se declaró por las importantes poblaciones de aves ligadas a cultivos herbáceos de secano bien conservados, que son hábitat de cría de especies como alcarabán (Burhinus oedicnemus), la cogujada montesina (Galerida theklae), la terrera común (Calandrella brachydactyla) y la codorniz (Coturnix coturnix), entre otras aves, y también lugar de alimentación de diversas especies de aves rapaces amenazadas, como el milano real (Milvus milvus).



Con motivo de la última edición que se celebró en 2019, el GOB solicitó a Medio Ambiente el correspondiente informe técnico de repercusiones ambientales que indicó (sólo 2 días antes del concierto) que no tendría impacto relevante sobre las especies que motivaron la protección de la ZEPA, ni sobre las demás.



Sin embargo, el informe decía que "hay que tener presente que se trata de un evento anual que no se puede permitir que crezca incontroladamente", y que "habrá que evaluar en cada edición los posibles impactos, especialmente los de naturaleza acústica y lumínica, que se pueden producir sobre la fauna".



También indicaba que se deberá "determinar el número máximo de personas y aparcamientos que son compatibles con la conservación de los valores naturales que motivaron la declaración de la ZEPA".



Aunque el plan de autoprotección del concierto, redactado a petición del ayuntamiento hace tres años, estableció un aforo máximo de 3.000 personas y 750 vehículos, algunas crónicas publicadas en las redes multiplicaron por 3 esa cifra.



Después de estos dos últimos años sin festival, y a la vista de lo que observado este año en otros eventos similares, para esta edición es previsible una afluencia masiva de personas y coches.



Ante esto, el GOB se ha dirigido a Medio Ambiente solicitando información sobre el aforo autorizado, las medidas para garantizarlo, y el correspondiente informe de evaluación de impactos actualizado con la última información disponible sobre las poblaciones de aves de la zona.



Según la entidad, para ser riguroso, ese informe debería fundamentarse en información de campo registrada antes, durante y después del evento, y al GOB no le consta que en 2019 se hiciera así.



El GOB insiste en que esta ubicación, dentro de una ZEPA, "no es nada adecuada para la celebración de una fiesta multitudinaria como ésta" e insta a la Conselleria a trasladar al Ayuntamiento de Maria la conveniencia de reubicarla en una zona menos sensible.