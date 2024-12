Gabriel Esnal, el pianista que venció la sordera y vuelve a emocionar al piano

Te imaginas despertarte una mañana cualquiera, hace casi 13 años, y no oír nada. Eso le pasó a Gabriel. Su mujer le llamaba, pero él no podía escucharla. "Fue una sordera súbita yo me levanté ese día de la cama sordo. Yo, además, tenía un oído absoluto. Yo cuando venía el afilador del piano a casa le decía escucha esta tecla y me decía está bien, pero cuando ponía el aparato no estaba bien. Me decía es imposible que un oído humano capte este mínima desafinación que tiene", ha contado Gabriel en los micrófonos de COPE Mallorca.

Fueron al hospital y los tratamientos no hacían su efecto. Poco a poco, recuperó algo de audición, lo suficiente para manejarse en el día a día, pero no para volver a sentarse frente a su piano. "El izquierdo recuperé bastante, el derecho con un audífono de superpotencia podía más o menos desenvolverme en la vida cotidiana pero esto supuso una depresión galopante porque imagínate, encima un músico y verte con este panorama y luego el piano lo dejé porque me daba muchísimo miedo enfrentarme a qué iba a pasar", ha contado el pianista.

Un día, los jóvenes con los que trabaja le dijeron “oye Gabi, el audífono ese va mal, cada vez oyes menos”. La pérdida auditiva desembocó en una sordera profunda. Y fue cuando en el hospital le propusieron un implante coclear en el oído derecho. "En una operación te colocan un dispositivo interno, la parte interna lo que son los electrodos y el imán, cuando la herida cicatriza en un mes si todo va bien y baja la inflamación es cuando se coloca el dispositivo externo y vuelves a oír. Es una sensación muy extraña es "bonita", no oyes claro, oyes ruido pero no distingues las palabras ni las letras, escuchas cosas, lo primero que oí fueron unos pajaritos en la plaza al lado de casa y me puse a llorar, fue maravilloso", recuerda Gabi.

Gabi vuelve a escuchar y ha retomado su pasión por el piano

Después de 12 años sin tocar el piano, hace seis meses, desde que Gabi tiene el implante, que ha vuelto a tocarlo. "Estoy muy agradecido a todo esto que me ha pasado porque desde que tuve la sordera hace 12 años lo del piano lo tenía un poquito dejado pero a raíz de ponerme el implante pues empecé a probar y vi que no iba tan mal como yo me imaginaba lo oía y lo vuelvo a oír por mi oído derecho que no había oído hace doce años".

Este jueves en Can Tàpera, Fundación ASPAS organiza un recital de piano a cargo del maestro Gabriel Esnal, este pianista con discapacidad auditiva que ha transformado su vida y su relación con la música tras ser implantado coclear. Este recital quiere ser un regalo para todos aquellos que han acompañado a Gabi desde que decidió ser usuario de implante coclear hasta el final de su proceso de rehabilitación. Una velada cargada de emoción, una experiencia inolvidable para los asistentes ya que serán testigos de cómo la tecnología y la pasión pueden derribar barreras. Este recital no solo muestra el talento de Gabi al piano, sino también su capacidad para inspirar a todos con su historia de resiliencia y amor por el arte.

El repertorio incluye piezas de música clásica y popular que nos alegrarán durante una hora. Al acabar se prevé un coloquio para poder intercambiar con el maestro impresiones y dudas.