El militar que creo la UME: "El ministro debería haber declarado la emergencia nacional"

Estos días hemos escuchado a los valencianos pedir la presencia de militares. Nadie entiende por qué tardó tanto la UME en llegar a la tragedia.

Hablamos con Fulgencio Coll, que fue el encargado de crear la UME en 2005 y la dirigió hasta 2008 cuando pasó a ser el Jefe del Estado mayor del Ejército.

Fulgencio Coll ha dejado claro en los micrófonos de COPE Mallorca que las cosas no se han hecho bien. Explica que la UME en función del nivel de emergencia se pone a disposición de una administración u otra.

En el caso de esta tragedia, la Generalitat Valenciana declaró el nivel 2 y por tanto se pone a su disposición. Por eso defiende que lo que se debería haber hecho es declarar la emergencia nacional.

Responde al presidente valenciano, Carlos Mazón que en Herrera en COPE ha dicho que ellos activaron a la UME a las 3:21 del martes y que es la UME la que tenía que pedir lo que necesitara. Algo que matiza Fulgencio Coll " no es cierto, la UME en el nivel 2 se pone a disposición del director de Emergencias y es la Generalitat la que pide refuerzos y cuando llega la UME no manda, se pone a disposición y lo que debería haber hecho el presidente valenciano no es pedir 3,000 o 5.000 militares es pedir la declaración de la emergencia nacional"

Reconoce, el que fuera el máximo responsable de la UME, que ninguna comunidad autónoma tiene capacidad de hacer frente a esta situación. "Habría sido diferentes si desde el principio hubiera habido una dirección a nivel nacional poniendo de manera escalonada y ordenada de todos los medios estatales y de las Comunidades autónomas, porque una emergencia nacional permite decir que los medios de una región pasen a socorrer a otra y se ha perdido la oportunidad", recrimina Fulgencio Coll.

Por eso defiende que el ministro del Interior debería haber pedido la emergencia nacional aunque no lo pidiera la Generalitat, "no se si lo hicieron pero aunque no lo hubiera hecho el ministro tenía la obligación de que se estableciera. Falló la oportunidad de respuesta rápida".

Fulgencio Coll

"la ume se creó para este tipo de emergencias"

Y es que explica Fulgencio Coll que con ese nivel de emergencia la ley de Defensa Nacional de 2005 establece quién debe dirigir la emergencia "aplicando emergencia nacional el ministro es quien dirige las operaciones a través del puesto de mando, que es un organismo capaz y potente, que bajo la dirección del ministro concentra todos los medios".

Dice Coll que "se creó un mando específico para emergencias, la UME, para esto se creó y se hizo esta inversión para dirigir una emergencia de nivel nacional, no se ha utilizado no ha reaccionado ni el ministro ni el presidente".