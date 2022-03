La Fira del Ram bate todos los récords

La Fira Del Ram ha vuelto con más fuerza que nunca. Desde su apertura el 25 de febrero, más de 60.000 personas han disfrutado una de las tradiciones más populares de las islas. El presidente de los feriantes, Javier Barranco, se ha mostrado muy agradecido por la respuesta de los ciudadanos mallorquines. Tras dos años de parón por la pandemia, dice que se necesitaba recuperar una feria tan importante para la isla: "Se nota que la gente tiene muchas ganas, por eso, están respondiendo. Esperemos que siga así", ha afirmado.

Un aspecto que preocupa y mucho a los feriantes es la borrasca Celia. Barranco dice que su gran enemigo siempre ha sido lo lluvia, y así lo notaron el pasado fin de semana. Espera que esta vez, no haya precipitaciones: "Es un problema que tenemos cada año y nos afecta bastante. Si llueve, la gente se queda en casa y no acude a la feria. Ya notamos el sábado pasado que con lluvia baja mucho la asistencia, pero es algo que no podemos controlar", ha apuntado.

INICIATIVA PARA AYUDAR AL PUEBLO UCRANIANO

Barranco ha explicado que la Fira des Ram ha puesto en marcha una bonita iniciativa para ayudar a los ciudadanos ucranianos. La realizarán una vez por semana, y facilitarán a todo aquel que traiga comida, cinco entradas de 2x1. Barranco ha resaltado que la gente respondió de forma masiva y se logró llenar un camión de alimentos para la iglesia ucraniana del Arenal. Si quieres saber más información, en la página oficial de Ferias de Baleares, podrás obtener todo tipo de promociones y aportar tu granito de arena a esta causa humanitaria.