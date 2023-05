Fina Ors: "Camp Redó se ha convertido en un barrio sin ley"

No es Pakistán. Es Palma de Mallorca este pasado viernes. Algunos dirán que no sufrimos inseguridad. Lo dicen los que no viven en estos barrios. El episodio de violencia extrema entre dos grupos de pakistaníes en el barrio de Camp Redó, conocido popularmente como Corea, es otro ejemplo más de la inseguridad que se vive en el barrio. Se produjo un enfrentamiento entre dos grupos muy numerosos de personas en el epicentro de la conflictiva barriada.

Desgraciadamente, no es un hecho aislado... Estos conflictos vienen de atrás y los vecinos están hartos. Miedo a andar por la calle, miedo a tirar la basura, noches sin poder dormir, peleas, hogueras, música a todo trapo durante la madrugada... Un infierno. Fina Ors, presidenta de la asociación vecinal de Camp Redó, asegura que el Ayuntamiento de Palma los tiene abandonados. Culpan a Hila de no hacer ni caso a sus peticiones; "El barrio está peor que nunca", ha afirmado.

Esta es la emergencia climática de ratas y basura en #CampRedo aquí te tendrías que hacer la foto @hila no en NURED DUNA 8 años y en propiedades del @ajuntpalma esto si que CONTAMINA #CampRedo se merece vivir como tú te has hecho la foto #VerguenzayParchespic.twitter.com/EN9O0qRyoI — Fina (@FinaOrs) May 10, 2023





Asegura Ors que Camp Redó se ha convertido en un barrio sin ley; "El temor que tiene la gente que lleva toda la vida en la barriada va en aumento, y el día a día en la zona se está convirtiendo en una pesadilla. Animo a los gobernantes a acudir al barrio para que vean el desastre que han formado durante la legislatura", ha concluído.