Existe una biblioteca virtual gratuita creada por un menorquín de la que se benefician un millón de personas

La biblioteca digital gratuita abierta por el menorquín Eduardo Robsy en el dominio textos.info con el objetivo de que a nadie le falte un libro, cumple ahora tres años, con un balance de más de un millón de libros leídos y descargados, y casi un millón de usuarios al año.

Esta entidad persigue "que no haya barreras ni físicas ni económicas en el acceso a la cultura", y lo hace posibilitando que las mejores obras estén disponibles gratuitamente desde cualquier punto del mundo de forma inmediata.

El promotor del proyecto, es un economista menorquín Eduardo Robsy. La idea nació durante un viaje por Perú, cuando recaló en la isla de Amantaní, en el lago Titikaka, donde se alojó con una familia de la pequeña comunidad quechua. Allí conoció a un niño de diez años muy aficionado a la lectura, que le contó con tristeza que ya se había leído todos los libros de la isla.

Ante esa situación que le pareció inconcebible, y entendiendo que otra mucha gente podía estar en una situación similar y no tener acceso a libros, Robsy decidió actuar. Años después pudo crear la biblioteca virtual gratuita, una plataforma colaborativa internacional.

Hoy, tres años después de su inauguración en el Día del Libro de 2016, más de tres mil personas visitan cada día la web para consultar, leer o descargar obras, con usuarios en México, España, Colombia, Argentina, Estados Unidos y Perú.

¿CÓMO NACE ESTE PROYECTO?

Robsy cuenta que "el amor por las palabras fue lo que unió a mis padres, por lo que le debo hasta mi propia existencia: un amor que he heredado y comparto. La lectura es una de las actividades más importantes en mi vida. Gracias a que dispongo de conocimientos técnicos básicos, he podido crear textos.info sin ninguna otra ayuda que la paciencia que han demostrado mi familia y amigos".

Hace 3 años publicamos la primera versión de pruebas de nuestra #biblioteca digital. Hoy, con 1 millón de visitantes anuales, estamos muy contentos con el resultado. ¿Nos ayudáis a difundir la #notadeprensa que hemos preparado? https://t.co/wJ1hBicTrz pic.twitter.com/DnadZq2ne6 — textos (@textos_info) 21 de abril de 2019

Señala el impulsor de esta iniciativa "no soy bibliotecario, ni editor ni gestor cultural. No pertenezco a ninguna fundación o asociación, ni me he dedicado nunca a la promoción de la lectura. Sin embargo, me siento en deuda hacia la palabra escrita, hacia los libros y todo lo que me han aportado. La idea de poder compartir ese amor y pagar en parte esa deuda de gratitud es lo que me motiva a hacer lo que hago: poner a disposición de todos y de una forma fácil y gratuita los mejores textos escritos".