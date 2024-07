Esto es todo lo que debes saber para evitar tener cucarachas en tu casa

Estas últimas semanas seguro que has visto con más frecuencia cucarachas por nuestras calles. Y es que con el aumento de las temperaturas este tipo de plagas aparecen con más facilidad.

De momento el Ayuntamiento de Palma ya ha tomado medidas y ha fumigado por las zonas afectadas, Aunque Carmen Esparza, la directora general de Sanidad del Ayuntamiento de Palma, nos detalla cada cuánto se hace este control de plagas: "Cada tres meses se hace una vuelta completa a la ciudad de Palma, tenemos un calendario, que es un calendario ordinario. La distribución de los 88 barrios se dividen en cinco distritos, hay una brigada en cada distrito y se va encargando por cada barrio de hacer todo un control de los invernales, de las fuentes de calor puedan atraer más cucarachas y sean más numerosas o haya presencia".

Estos tratamientos no solo se utilizan para las plagas de cucarachas, también para las de ratas e incluso mosquitos ahora que estamos en verano. Pero las brigadas de plagas no solo actúan cada tres meses, también están pendientes de cualquier llamada de los vecinos: "Entre 24 y 48 horas máximo se va y se hace el tratamiento extraordinario. Piensa que en cada distrito hay una brigada entonces cuando recibe el extraordinario va y se acerca y ya está. Es un sistema bastante rápido y lo que hacen es recoger las incidencias que entran por internet, que tampoco son muy numerosas, no es que se estén recibiendo avisos constantemente. Se distribuye por zona a cada brigada que distribuye sus avisos y ellos en 24, 48 horas incluso hay veces que si les llegan el mismo día y están cerca de la zona están a tres calles en el mismo día se acercan".





Recomendaciones para no tener cucarachas

Para evitar que plagas como las cucarachas entren en nuestras casas, Esparza nos da varios consejos a tener cuenta: "Muy importante cuando se hacen las limpiezas de las casas, sobre todo en las épocas de calor no tener durante mucho tiempo los cubos con el agua de la fregona, procurar si tenemos bañeras vaciarlas completamente y es muy importante limpiar detrás de los electrodomésticos. Los motores de los electrodomésticos o fuentes de calor son muy atrayentes para las cucarachas, la parte de atrás de los fogones o dónde está la vitrocerámica, la zona de los lavavajillas, las campanas extractoras, donde ponemos los cubos de la basura en casa".

Además cuenta que estos insectos buscan estas zonas, y que si se hace una limpieza correcta buscarán otro piso que reúna este tipo de condiciones y evitarán entrar en el nuestro.