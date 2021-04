Esto es lo que tienes que hacer si te encuentras un enjambre de abejas

Con la primavera llega la época de cría de las abejas que salen de sus colmenas para crear nuevos asentamientos. Por eso entre los meses de marzo y finales de mayo es habitual encontrar enjambres fuera de los colmenares.

En el campo es habitual verlas pero en entornos urbanos y sobre todo en ciudades extraña más ver concentraciones de abejas. Hasta 8 avisos de ciudadanos por presencia de abejas se comunicaron a los bomberos en diversos puntos de Palma. Uno de ellos en la plaza de los patines que es utilizada por los alumnos de un colegio próximo. Allí habían decidido hacer un enjambre en la barrera de la pista.

Recogida de panal de abejas en Paseo Mallorca frente @teatresajpalma Catalina Valls.

Método de la calabaza ��

Colabora #apicultor ��

11:15 pic.twitter.com/3iTt8pvzip — A.C.i E. (@BombersDePalma) April 9, 2021

Qué hacer y qué no hacer si te encuentras un enjambre de abejas.

Los bomberos suelen derivar los avisos a los apicultores para que retiren los enjambres. Por eso si te encuentras con un grupo de abejas lo primero que tienes que hacer es no asustarte porque no te atacarán pero Armando Esteban, apicultor de Melares, destaca sobre todo lo que no debes hacer.

"No hay que ponerse nervioso porque las abejas de ese enjambre están más preocupadas en buscar un lugar donde habitar que de protegerse". Armando señala que si ves el enjambre no se debe golpear porque si cae al suelo sí se pueden alterar las abejas. Tampoco se debe usar insecticida casero porque las altera y entonces sí podrían atacar. Lo que hay que hacer es llamar a los bomberos o a apicultores para que las vengan a buscar.