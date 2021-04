Estas son las deducciones de las que te puedes beneficiar en Baleares si aún no has presentado tu declaración

El 7 de abril arrancó la campaña de la Renta de 2020 recuerda que tienes hasta el 30 de junio para cumplir con Hacienda. Los expertos reconocen que esta siendo una campaña muy distinta por las ayudas de las mutuas, las cuotas de autónomos que no se tuvieron que pagar o los ERTEs.

Luís Montis, abogado y asesor fiscal del despacho Montis Mas Abogados, ha explicado a COPE que desde el primer día los contribuyentes les piden presentar cuanto antes la declaración si les sale a devolver ante la falta de liquidez en muchas familias.

Otros años los asesores fiscales contaban con el margen de sus clientes y es que entre el 1 y el 20 de abril deben presentar los trimestrales de los autónomos y sociedades antes de comenzar a centrarse en las declaraciones de la renta, pero este año, reconoce Montis, no ha sido así. "Los días 7, 8 y 9 de abril la gente nos llamaba desesperada, la frase era no tengo dinero para alquiler, para la hipoteca o el colegio preséntala cuanto antes para que me devuelvan el dinero", explica.

Si te sale a pagar

Otra consulta muy frecuente este año ha sido qué opciones hay para fraccionar o aplazar el pago para las personas que les sale la declaración positiva. Luís Montis recuerda qué posibilidades tienes si es tu caso; fraccionar en dos el pago con un primer plazo del 60% el 30 de junio y el 40% restante el 5 noviembre, acogerte al aplazamiento normal en 12 meses pero pagando un 3'75 de interés y este año como medida excepcional las personas que estén en ERTE pueden solicitar fraccionamiento en 6 mensualidades sin intereses.

Revisa el borrador

Es importante que tengas claras las deducciones autonómicas que puedes aprovechar. Luís Montis recomienda revisar muy bien el borrador que elabora la Agencia Tributaria ya que suele olvidar incluir muchos de esos gastos deducibles. Además debes tener en cuenta que Hacienda sí los revisa a posteriori y si detecta errores la sanción recae sobre el contribuyente.

Si aún no has presentado tu declaración revisa si puedes aprovechar alguna deducción: alquiler de vivienda habitual, por gasto de libros de texto, extraescolares de idiomas extranjeros, donaciones a entidades que fomenten la lengua catalana o si has invertido en energías renovables. Y otro punto importante, guarda las facturas 4 años por si Hacienda te las reclama.

