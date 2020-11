Esta Navidad Palma estrena iluminación en 33 calles más y un árbol de luces de 23 metros en el Parc de la Mar

Palma no tendrá este año el tradicional encendido de luces de Navidad debido a las actuales medidas de seguridad y a las restricciones sociales pero sí va a haber alumbrado navideño.

El encendido de luces que será el jueves 26 de noviembre, el día antes del 'Black Friday', no será una fiesta como otros años para evitar las aglomeraciones.

Las luces de Navidad se instarán este año en 33 calles más, entre las que se incluye General Riera, un petición de los comerciantes desde hace años. El Consistorio palmesano destaca que la finalidad es fomentar la compra en comercios locales y, a la vez, descentralizar el consumo hacia otros barrios de la ciudad que no sean el centro.

Este año las luces de Navidad llegarán a más calles que nunca. Por primera vez calles como Torcuato Luca de Tena, Indalecio Prieto, camino de Son Rapinya, General Riera y Jaume Balmes tendrán iluminación.

En total el encendido navideño estará presente desde el próximo 26 de noviembre en 225 calles de unos 65 barrios de Palma.

Las luces apuestan este año por la estética de árboles alumbrados, ya que tuvo muy buena acogida el año pasado.

Habrá ornamentación en 1.160 árboles de Palma y 200 palmeras, una cifra que supone case 200 árboles iluminados más respecto al año pasado.

Además de esta nueva adquisición, el Ayuntamiento compró en enero un árbol de Navidad hecho de luces, que tiene una altura de unos 23 metros y un paso interior de tres metros cuadrados, un objeto que se colocará en el Parc de la Mar, pues consideran que es un espacio en el que no se van a crear tantas aglomeraciones como en otros, ha dicho Angélica Pastor, regidora de Infraestructuras.

Según ha manifestado el alcalde, José Hila, estas implementaciones pretenden dar apoyo a los comerciantes, pues las luces de Navidad "son una forma de que la ciudadanía pasee por las calles de Palma y compre en el pequeño comercio", y ha pedido a los ciudadanos que compren en comercios locales "y no en Amazon", ya que éste "no paga impuestos en Palma".

Además de la estrategia comercial de estas novedades, el alcalde también ha remarcado que las luces buscan satisfacer a los niños de Palma, y de otros municipios de la Part Forana, pues considera que este año, "en el que se han dejado de hacer muchas cosas", "los ciudadanos no se podían quedar sin luces de Navidad".

En total este año el Ayuntamiento de Palma ha destinado al alumbrado de Navidad un presupuesto de 1.445.000 euros, de los cuales 660.000 euros, un 45 % se destinan a la renovación de materiales. Este presupuesto incluye la custodia, montaje y desmontaje de todo el material.

Aquest Nadal serà diferent. Com a @ajuntpalma mantenim l'enllumenat per dos motius:



✅ Per als infants i les famílies, s'ho mereixen



✅ Per donar suport al petit comerç i la restauració



‼ Fem una crida a la ciutadania: comprau a les nostres botigues i no a Amazon #proximitatpic.twitter.com/Sq1JL8d249