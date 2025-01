Entra en vigor el registro único de alquileres de corta duración, que incluye pisos turísticos

Ha entrado ya en vigor el registro único de alquileres de corta duración, cuya aplicación será efectiva desde el 1 de julio de 2025, finalizado el período de transición para que empresas y administraciones se adapten a lo dispuesto en la norma. El Consejo de Ministros aprobó el pasado lunes, 23 de diciembre, el Real Decreto por el que se regula este procedimiento y se crea la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos para la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración, para crear un registro único de arrendamientos.

Los arrendadores están obligados a obtener un número de registro, aportar la información requerida, atender los requerimientos de información, actualizarla en el momento que se produjese un cambio en algunas de ellas y comunicar a las plataformas en línea el número de registro que se haya asignado por el Registro de la Propiedad o el de Bienes Muebles.

Las plataformas, por su parte, están obligadas a que en sus aplicaciones los arrendadores identifiquen mediante este número sus viviendas, garantizar que las personas arrendadoras puedan incluirlo en los anuncios y que éste sea visible en los anuncios. En concreto, la norma opera sobre los alquileres turísticos, los alquileres de temporada, los alquileres de habitaciones o de otras propiedades que permitan el alojamiento de corta duración y que conlleven una remuneración económica, siempre y cuando se oferten a través de plataformas en línea transaccionales.

Toni Barceló, presidente de HABTUR ha explicado en COPE cómo funciona y qué es este registro que se podrá renovar cada año. "Se trata de un registro de alojamientos además del autonómico que ya existe en el que a mi parecer se está invadiendo desde el Gobierno Central las competencias. Además, tampoco nos han dado muchas indicaciones de como se debe hacer este registro y que creemos que lo único que hace es confundir ya que se puede crear duplicidad".

confusión

Desde las diferentes entidades están confundidos ya que no saben bien que hacer, ya que ya existía un registro y número autonómico y lo que se hace con esto es, según Barceló, invadir las competencias. "Es algo que ya existe en la gran mayoría de comunidades autónomas y no entendemos este movimiento por parte del Gobierno y no sabemos ahora que número se va a tener que utilizar".

Una normativa que ha pasado algo similar que con el transporte público y la gratuidad. Es algo de lo que se habló hace unos meses y a pocos días de acabar el año se supo que se iba a aplicar sin tiempo de reacción. "A finales de noviembre se empezó a hablar y a pocos días de final de 2024 se aprobó y ya está. Además se tiene que hacer a través del colegio de registradores y no ha hecho más que saturar el sector con más trabajo que es innecesario ya que ya existía este número".