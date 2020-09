El drama de la espera de los ERTE: "recibo 900 euros y el alquiler cuesta 925, hace meses que no cobro"

Estamos pendientes de la negociacion contrareloj de los ERTEs, son miles de trabajadores de Baleares que están pendientes de estas reuniones entre el Gobierno y los agentes sociales.

Muchos trabajadores se encuentran ya en una situación limite. Muchos fueron sacados de los ERTES pero tras unas semanas trabajando volvieron al cerrar de nuevo los hoteles.

Es lo que nos cuenta Lola, todos en su casa están en ERTE. Su marido y su hijo también trabajan en el mismo hotel y hace dos meses que no cobran y nos cuenta que de la prestación del ERTE recibe 900 euros y solo el alquiler les cuesta 925.

DRAMAS CON NOMBRE Y APELLIDOS

Esta familia lleva en ERTE desde el 21 de marzo, "el 14 de junio nos sacaron del Expediente y nos volvieron a meter y todavía no hemos cobrado". Esta trabajadora se lamenta " si lo cortan ni pago alquiler, ni comemos ni hacemos nada porque el ERTE es 900 euros justos y el alquiler son 925. Necesitamos el ERTE , el vivir ahora mismo es pensar y hacer cada día cuentas y cuentas y no saber cómo salir. "Si nos comemos el poquito paro del año pasado que son 3 meses no llegamos a navidades"

Además Lola señala otro problema y es que el hotel donde trabaja ella y su familia siempre ha abierto el 1 de febrero y este año no lo hará hasta 26 de marzo "que nos explique a los 300 de ese hotel cómo vamos a pagar , cómo vamos a comer , cómo vamos a llegar. Eso es lo que todos tenemos en la cabeza".

También Silvia está pasándolo mal, ella tampoco ha cobrado estos dos últimos meses tiene 3 hijos y cuando cobra el ERTE los ingresos son entre 500 y 600 euros menos de lo habitual algo que se nota mucho a final de mes. "Empece el19 de marzo el primer ERTE, en julio el hotel donde trabajo reabrió y tras tres semanas trabajando nos volvieron a reincorporar en el ERTE y no pinta muy bien para volver a abrir". Ahora espera que en octubre les paguen algo porque lleva agosto y septiembre sin ningún ingreso.



Otro de los afectados por los ERTE trabaja en uno de los sectores más castigados: el de los eventos y el ocio nocturno. Teme el momento en el que su empresa tome otro tipo de restricciones ya que posiblemente, si no se alargan los erte, será imposible volver al trabajo. Está preocupado porque ve que la situación no avanza. La prestación a día de hoy le da para pagar el piso y la comida y si se redujera la ayuda o se eliminara, el tema, asegura, se complicaría.