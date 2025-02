La doble fila en los colegios: ¿un mal necesario?

Cada día, a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde, la misma escena se repite en todos los centros escolares de Palma. Padres desesperados por dejar a sus hijos en el colegio, aparcan donde pueden, a menudo en segunda fila para acompañarlos al interior del cole. Con la ley en la mano esto no se puede hacer pero cada día vemos está escena.

Como desde hace dos años el viernes, Mar aparcó en segunda fila en la carretera de Valldemossa de Palma para dejar a su hija de 5 años en el CEIP de Prácticas. A su salida a la 9:03 vio en el parabrisas que tenía una multa de 200 euros. El agente le puso la sanción a las 9:00h.

Mar no entiende por qué solo su coche fue sancionado "había muchos más en segunda fila".

"Mi opción es pagar 100 euros por pronto pago o recurrir la multa". Mar teme que si recurre no le quiten la sanción y al final tenga que pagar 200 euros "informándome me dicen que los recursos los gestiona el mismo policía que que te ha puesto la multa, obviamente por eso el 95% de los recursos no llegan a ningún lado. Por eso mi alternativa es pagar 200 euros haciendo un recurso que no va a llegar a ningún lado o pagar 100 y quedarme callada", lamenta esta madre.

La 'ley no escrita'

En el colegio no se habla de otra cosa y es que señala esta madre que todos saben que la Policía Local permite esos minutos para dejar a los niños. Por eso no entiende lo que pasó el viernes, "ha generado malestar e incertidumbre entre los padres. No voy igual, estoy preocupada por si vuelve a pasar. Siempre se ha hablado de esta ley no escrita de los cinco minutos de cortesía para dejar el coche y a tu hija con alguien y no sola en la calle con 5 años".

La opinión del abogado

Ante esta situación, ¿qué opciones tiene Mar? ¿Debe pagar la multa o recurrirla? ¿Tiene alguna posibilidad de ganar el recurso?

El abogado Óscar Navarro explica que los policías son "juez y parte" en estos procedimientos administrativos, ya que son los que denuncian y los que resuelven los recursos. "El problema es que lo que digan los agentes no puede ser destruido con una simple negación de los hechos, hay que aportar pruebas. El perjudicado ha de aportar una prueba de que no es una parada superior a dos minutos. Si eso se puede constatar con testigos tendría una vía de recurso".

Recuerda Navarro que los agentes deben actuar con discrecionalidad para no incurrir en un delito de prevaricación por omisión. "En estos casos, cuando se pone una sanción en una fila donde hay 10 coches y solo se sanciona a uno y se puede argumentar, los agentes tienen un deber de sancionar a todos no solamente a uno. Ante estas acreditaciones deben ir con cuidado porque el agente se puede enfrentar a un delito de prevaricación por omisión. O sancionas a todos o no sancionas a ninguno", señala el abogado.

"¿Cuánto cuesta, a cuánto me enfrento solo por una cuestión de injusticia?. Si tienes pulmón económico para pagarlo bien, pero la mayoría de la gente coge un abogado penalista para poner una denuncia contra este agente y con estas pruebas te va a costar más dinero que pagar los 100 euros, con eso juega la administración", reconoce el abogado.