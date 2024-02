Distribuidores: "No habrá problemas de abastecimiento por las manifestaciones de los agricultores"

Ya conocemos el trazado de la tractorada de este próximo lunes 19 de febrero. A las 11:00 horas, en Palma, concretamente en Avenida México, se concentrarán unos 150 tractores y pasarán por Manuel Azaña, Carrer Manacor, seguirán circulando por todas las avenidas hasta llegar a Passeig Mallorca y Jaume III, para después se dirigirse al Passeig des Born. A las 12:30 horas iniciarán una concentración a pie para terminar delante de la sede de Delegación de Gobierno, y expresar sus reivindicaciones y descontento. Una vez finalice a las 14:00 horas, volverán por Antoni Maura, Avenida Adolfo Suárez, Gabriel Alomar, Joan Maragall, Felicia Fuster, y acabarán donde se inició todo el recorrido, en Avenida México.

Habrá más protestas desde otros puntos de la isla, como el polígono de Son Bugadelles, Foro de Mallorca, Casa Blanca, Manacor y Campos. En Menorca también se celebrará una tractorada.

¿PROBLEMAS DE DISTRIBUCIÓN?

Todas estas movilizaciones implicarán cierres de calles y desvíos, pero... ¿Provocarán problemas de distribución a los establecimientos de la isla? ¿Hay que estar preocupados? En declaraciones a Cope Mallorca, Tolo Servera, presidente de la Asociación de Distribución de Alimentos Bebidas y Limpieza (ADED), pide tranquilidad y asegura que no habrá ningún problema: "No. Es algo que estará muy controlado y los tractores parece que no bloquearán nada. Haran su propia manifestación y se dirigirán a Delegación de Gobierno. Es cierto que en algunos puntos de España se están produciendo reivindicaciones violentas, pero en la isla no tenemos la previsión de que esto suceda", ha admitido.

¿Durante las próximas semanas habrá problemas de abastecimiento en los comercios?

"En principio, no. Solamente ha habido pequeñas incidencias de mercancías procedentes de Alemania o Francia y, en vez de llegar el lunes, han llegado el miércoles. Esto ha sido lo máximo que nos ha afectado", ha explicado.

SUBIDA PRECIOS

"Lo primero que quiero decir es que apoyo totalmente las reivindicaciones del sector. Son los que permiten que podamos seguir comiendo y no puede ser que malvivan de esta manera. Lógicamente el día que el sector primario cobre los precios que tiene que cobrar, que este es el motivo de todo lo que está sucediendo, los precios seguirán subiendo, que nadie se engañe", ha concluido.









