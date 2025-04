Detenido por estafa por no abonar un taxi en Mallorca

La Policía Local de Palma ha arrestado a un hombre de 54 años y nacionalidad peruana porque, supuestamente, no podía pagar un viaje a un taxista de Sóller (Mallorca) que le reclamaba 110,24 euros.

Los hechos se produjeron el pasado 4 de abril, sobre las 01.20 horas, cuando el taxista solicitó la presencia de una patrulla en la zona del Portitxol.

El conductor indicó a los agentes que llevaba más de 45 minutos haciendo varios trayectos desde Sóller, Calvià y Palma con varios pasajeros pero uno de ellos aún permanecía en el vehículo sin haber abonado el servicio.

indocumentado y sin dinero

El pasajero alegaba que no tenía dinero, presentaba "claros síntomas de embriaguez" y no portaba documentación, teléfono móvil, ni dinero. El hombre decía que vivía en Reino Unido y que estaba de vacaciones en Mallorca, pero no recordaba la dirección donde se alojaba.

Al no poder identificarle, fue trasladado a la comisaría de la Policía Nacional, donde no se pudo comprobar su identidad con los datos facilitados.

Ante la falta de una filiación fiable, sin domicilio conocido y sin garantías de presentarse ante la autoridad judicial, se le detuvo como presunto autor de un delito leve de estafa y fue trasladado a las dependencias policiales de Sant Ferran.

Una vez allí, el detenido facilitó nuevos datos al concretar que residía con su tía en Palma y aportó la dirección exacta. Una patrulla se desplazó hasta el domicilio y pudo comprobar la veracidad de la información.

Los familiares se personaron en dependencias policiales y abonaron al taxista el importe del trayecto. El detenido, acreditada su identidad y domicilio, fue puesto en libertad con la advertencia de comparecer ante la autoridad judicial al ser citado.