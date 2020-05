Conoce a los 'perros Covid', entrenados para detectar el coronavirus

Reino Unido está llevando a cabo un nuevo ensayo que tiene como fin descubrir si los perros, a través del olfanto, pueden ayudar a detectar a las personas infectadas por COVID-19 e incluso detectar la infección antes de que aparezcan los síntomas.

Muchos canes ya están entrenando para detectar con precisión el olor de distintas enfermedades humanas. Medical Detection Dogs trabaja en la capacidad olfativa canina y ha investigado cómo estos animales pueden detectar el cáncer de próstata o la malaria. Ahora, su misión es conseguir olfatear este virus que a día de hoy no cuenta con una vacuna.

Según explican el increíble sentido del olfato de un perro se debe a la compleja estructura de su nariz, que contiene más de 300 millones de receptores de olor, en comparación a los 5 millones en un ser humano. Esto, ''significa que tienen una capacidad increíble para detectar olores, y son los mejores biosensores conocidos por el hombre, lo que combinado con su capacidad para aprender, los hace perfectos para la detección''.

CNN ha compartido un vídeo en el que se pueden ver a estos animales entrenando. En ese medio, el profesor en Biologia y Biomedicina de Durham University, Steve Lindsay, explica que lo que hacen es estudiar si los perros pueden detectar coronavirus en humanos a partir de muestras de olor.

Si este ensayo funcionara, podría ser de gran utilidad en los aeropuertos, donde ahora los canes se dedican a detectar si existe alguna maleta con drogas o explosivos.

Por el momento, los ''perros Covid'' están entrenando en Reino Unido y no sabemos si llegarán a España.

Medical Detection Dogs ha compartido un twit en el que explican que ''La cola de Digby se movió y las golosinas se volvieron gruesas y rápidas cuando comenzó su entrenamiento básico para detectar #Covid19''.

Digby’s tail wagged and the treats came thick and fast as he started his basic training to detect #Covid19 Thank you so much for all your support to get the super six underway.@DHSCgovuk@LSHTM@durham_unihttps://t.co/ofdlMj8GFMpic.twitter.com/TZWlsvnJQ2