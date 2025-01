Un comerciante de Mallorca va a trabajar y el cartel que encuentra pegado en la puerta despierta su indignación: "Este local..."

Varios comerciantes del Raiguer de Mallorca, concretamente de Inca y Lloseta, han abierto las puertas de su local y se han visto sorprendidos por varios adhesivos que lucían un mensaje muy claro: "Este local no respeta el catalán". Los responsables de esta iniciativa son un joven grupo de nacionalistas, cuya plataforma es "Nosaltres Sols".

En su cuenta de X, han lanzado un mensaje a varios negocios: "Hemos lanzado una campaña agresiva para defender el catalán en los comercios. Está dirigida a todos aquellos que no respetan nuestra lengua ni en Cataluña ni en Mallorca. No buscamos el conflicto particular, sino concienciar de la importancia de la lengua en nuestra tierra", han expresado.

INDIGNACIÓN

Desde VOX Baleares han mostrado todo su apoyo a los afectados y critican la impunidad con la que actúan los responsables de estos actos. Además, exigen respeto a la libertad lingüística.

El presidente y concejal del Grupo Municipal VOX Inca, Mauricio Martín, ha declarado que se trata de un acto de señalamiento que recuerda a las prácticas discriminatorias del pasado y genera una preocupante atmósfera de hostigamiento hacia los comerciantes que legítimamente utilizan el español en sus negocios, añadiendo que, “no hay cabida en España para delitos de odio. El comercio local ya sufre pérdidas por el auge del comercio online, y actuaciones como esta debilitan aún más nuestro tejido comercial”, ha concluido.

NEGOCIOS AFECTADOS

Cope Mallorca se ha puesto en contacto con uno de los negocios afectados. Es un comercio de Lloseta, cuya propietaria no entiende este acoso: "Nos han colgado este cartel porque los letreros que tenemos en la cristalera están en castellano, por nada más. En el local no tenemos ningún problema en hablar en castellano, en inglés o en catalán, de hecho, es la lengua que más utilizamos. Es la tercera vez que recibimos ataques de este tipo... Ya hemos denunciado a los responsables de este acto. Conozco a varios comercios que están sufriendo estos ataques y, lo curioso, es que todos ellos hablan en catalán", ha explicado.

APOYO DE LOS VECINOS

Los vecinos y clientes se han volcado con ellos, ya que saben perfectamente que respetan la lengua y se les está atacando de forma muy injusta: "La verdad es que he recibido muchísimos mensajes de apoyo de clientes y vecinos. No entienden porque se nos ataca de esta forma, pero estoy muy agradecida por el cariño que nos están dando, ya que saben que es una situación muy injusta la que estamos viviendo... No nos lo merecemos", ha concluido.