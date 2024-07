Carolina Domingo, presidenta de Pimeco: "El inicio de las rebajas no ha sido como esperábamos"

Ya han empezado las rebajas de verano en Palma y en el resto de la isla y no han arrancado con la fuerza que se esperaba. Carolina Domingo, presidenta de Pimeco, nos lo cuenta en COPE: "Desde el pequeño comercio, el sondeo que acabamos de hacer nos dice que han empezado flojitas. No se ve afluencia de gente que esté acudiendo en masa al pequeño comercio para aprovechar las rebajas". Según Domingo, esta poca afluencia se debe a la cantidad de rebajas y promociones que hay durante todo el año que hacen que esta época no sea especial.

Por esta razón desde Pimeco no paran de solicitar cambios para volver al formato de rebajas antiguo. La presidenta afirma que: "Desde Pimeco insistimos en volver a recuperar esta etapa de rebajas tal y como era antiguamente porque era una fiesta. Mucha gente se esperaba a las rebajas de ese vestido o producto que no te llegaba para comprarselo y esperaban a las rebajas para ir corriendo a buscarlo. Y ahora nos estamos encontrando de que acabamos de empezar el verano y empieza con rebajas. Eso para el pequeño comercio no es positivo".





LLAMAMIENTO A LOS CLIENTES

Ante la imposibilidad de volver, por el momento, a las temporadas de descuentos tradicionales la presidenta hace un llamamiento a los clientes y destaca las ventajas de comprar en el pequeño y mediano comercio: "Insistimos en que la gente piense en el pequeño comercio y que venga a comprar, porque encontrarán buenas rebajas, ofertas y una atención muy personalizada que también es importante tener en cuenta". Domingo añade que se ha perdido la finalidad de las rebajas, que no era otra que vender la ropa de temporada sobrante a precios más asequibles.