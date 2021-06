Cambios en la ITV: ¿Cuáles son y cómo te afectan?

Este mes de junio ha entrado en vigor la nueva normativa para pasar la ITV. Entre las principales novedades, algunos desperfectos pasan de considerarse faltas leves a graces y se toman medidas para minimizar el contacto. Te contamos cómo te van a afectar.

Los fallos en el ABS pasan a ser un defecto grave, cuando anteriormente era considerado leve. El desprendimiento de los espejos retrovisores pasa a ser considerado considerado defecto grave. Ahora se pueden comprobar los datos de permiso de circulación por medio del Registro General de Vehículos de la DGT si no se presenta en la estación. Y, tras el Brexit, los vehículos procedentes de Reino Unido se consideran de terceros países de cara a matricularlos en España.

¿Cómo afectan estas novedades al usuario? El presidente de la asociación de Talleres Mecánicos de Baleares, Julio González, explica que esto se va a traducir en un mayor precio para los clientes, a pesar de que este año se rebajaron las tasas de la ITV en Baleares.

Y con todo esto, hay un punto que ha creado conflicto en estas nuevas medidas. Como sabrás, la ITV es una medida que garantiza que los vehículos están en correcto estado para circular, aunque, según las estadísticas, hay más de dos millones de vehículos que circulan sin ella.

A partir de ahora esto será un problema, ya que la DGT multará a los titulares de vehículos que tengan seguro y que no hayan pasado la ITV. Se les multará independientemente de que circulen o estén parados, aunque no estén en uso. Además, advierte González que te pueden multar cada 24 horas.

