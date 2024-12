El calendario que enseña a los niños a comer con el reloj de la naturaleza

La federación de padres FAPA Mallorca, Melicotó y la organización agraria Unió de Pagesos lanzan una innovadora iniciativa educativa para niños que promueve el consumo de frutas y verduras locales según la estación del año. Se trata de un calendario escolar que podría cambiar la forma en que las nuevas generaciones se acercan a la alimentación.

Este innovador proyecto busca fomentar hábitos de consumo más responsables, sino también conectar a los niños con la naturaleza y el mundo agrícola que los rodea.

El calendario, diseñado específicamente para los más pequeños, no solo informa sobre las frutas y verduras de temporada, sino que se convierte en una herramienta educativa clave para padres, maestros y alumnos.

El objetivo es claro: enseñar a los niños a consumir alimentos locales y de temporada, una práctica que no solo favorece la salud, sino que también combate el cambio climático y preserva el paisaje agrario. Según Miquel Àngel Guerrero, Director Técnico de FAPA Mallorca, “el consumo de producto local tiene un impacto social, ambiental, comercial y económico que afecta a muchos niveles de nuestra vida. Por eso, es fundamental involucrar a las familias para que el cambio sea real”.

los colegios pueden pedir su calendario

Lo sorprendente es que este calendario no es solo una simple lista de frutas y verduras, sino una lección visual que coincide con el ciclo escolar y que conecta las estaciones del año con los productos que se encuentran en su punto óptimo.

Cada mes, los niños descubrirán qué frutas y verduras están disponibles según la temporada, aprendiendo a reconocer lo que pueden encontrar en el mercado local en cada momento del año.

Jaume Vich, diseñador de Melicotó, refuerza la importancia de este enfoque, señalando que “el producto local y la fruta de temporada son inseparables de la cultura y la gastronomía. Es hora de que todos, desde el aula hasta la mesa, adoptemos estrategias coherentes con el mundo de la producción local”.

El calendario ya está disponible para todas las escuelas, tanto en formato digital como impreso, gracias a la colaboración de la Unió de Pagesos, que se ha comprometido a distribuirlo sin coste alguno. Sebastià Ordines, Secretario General de la Unió de Pagesos, subraya que el proyecto no se detiene aquí: “Lo importante es que todas las escuelas se sumen, y que nuestros niños conozcan las frutas y verduras de temporada. Si no aparecen en el calendario, es mejor no consumirlas”.