CAEB: ''Las nuevas restricciones revelan el fracaso de las administraciones en su gestión de la Covid 19''

La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), Carmen Planas, ha lamentado que “después de todos estos meses de grandes esfuerzos por parte de todo el sector privado y de los enormes sacrificios que han tenido que asumir todas las empresas y todos los ámbitos de la actividad económica de nuestras islas para cumplir con todos los protocolos sanitarios de forma más que escrupulosa como hemos venido haciendo desde el pasado 15 de marzo, hayamos tenido que llegar a que este domingo, día 25 de octubre, en el que el Gobierno ha anunciado, y el Govern balear refrendado, un nuevo estado de alarmaque, esta vez, viene acompañado de un toque de queda desde las 23 hasta las 6 horas, no puede ser interpretado de otra forma que como un gran fracaso por parte de las administraciones en la gestión de la pandemia”.

Desde CAEB, decepcionados

Planas ha mostrado la decepción del sector privado al considerar que con estas nuevas medidas restrictivas queda patente que ''las diferentes administraciones no han estado a la altura y no han sido capaces de cumplir sus obligaciones en el ejercicio de sus responsabilidades de anticipación, vigilancia, rastreo y aislamientos y este fracaso en la gestión sanitaria de la pandemia lo vamos a pagar todos los ciudadanos no solo en términos sanitarios, sino también económicos”.

Carmen Planas también ha expresado su profundo malestar por el hecho de que “el Gobierno contemple que el estado de alarma se extienda hasta el 9 de mayo una medida que arruina tanto la campaña de Navidad como la Semana Santa que son dos hitos fundamentales para la economía y para el empleo en Balears.

“Es preciso asumir de una vez que es necesario controlar con garantías sanitarias en aeropuertos y puertos la salud de las personas que nos visitan para controlar la pandemia lo antes posible”, ha asegurado Planas.

La presidenta de CEABha mostrado su contrariedadpor el hecho de que los últimos datos ya reflejaban que esta semana pasada hemos estado registrando en Balears la cifra de nuevos contagios más alta del último mes y eso es algo que no nos podíamos permitir porque somos, de lejos, la comunidad con la economía más ‘contagiada’ por el coronavirus de todo el país y la que más está sufriendo en términos de caída del PIB, aumento del paro y destrucción de empresas, tejido productivo y puestos de trabajo, tal y como reflejan todos los indicadores económicos”.

Piden ayudas paliativas

Por ello, Carmen Plana insiste en que desde CAEB reclaman que estas nuevas restricciones vengan acompañadas de una clara, decidida, generosa y valiente política en la que deben implicarse todas las administraciones que incorpore un amplio paquete de medidas paliativas y urgentes que sirvan de apoyo a todo el sector privado para que no se desmoronen totalmente ni la economía ni el empleo”.

Planas ha destacado que “se demuestra que el fracaso en la gestión ejercida desde el sector público nos ha llevado a perder la batalla y que la falta de control de la pandemia nos ha relegado frente a comunidades como Canarias ante mercados turísticos emisores tan importantes para nuestra economía como son el alemán y británico que mantienen fuera de sus recomendaciones viajar a Balears mientras ya han empezado a abrir corredores seguros en otras comunidades del país, como la canaria. Canarias nos ha sacado los colores a Balears”.

Carmen Planas, a su vez presidenta de UBES, la Unión Balears de Entidades Sanitarias, ha “elogiado” nuevamente y de manera expresa “el coraje y los ímprobos esfuerzos de los profesionales del sector sanitario, tanto privado como público, a quienes debemos agradecer todos su enorme compromiso y sus desvelos en el ejercicio de su labor”.

Planas ha recordado que “por supuesto que lo primero es la salud de las personas, pero la mala gestión de la pandemia va a provocar un perjuicio en la salud económica de los ciudadanos de Balears sin precedentes”.