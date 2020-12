Baleares tiene previstos hoy 12 vuelos con Reino Unido

Once países han cerrado sus vuelos con Reino Unido tras la aparición de la nueva variante del coronavirus. No es el caso de España y de hecho hoy la programación de vuelos con el Reino Unido en el aeropuerto de Palma es de 8 operaciones para este lunes -4 salidas y 4 llegadas-, y en el de Ibiza de 4 -con 2 llegadas y 2 salidas-, mientras no hay vuelos internacionales previstos para la jornada en Menorca.

AENA tiene programados para este lunes 201 vuelos que enlazan el Reino Unido con los distintos aeropuertos españoles, tanto de ida como de vuelta, la operativa "habitual", según fuentes del gestor aeroportuario.

Por el momento no se están produciendo cancelaciones de vuelos que enlazan con Reino Unido, dado que España no ha prohibido los vuelos con aquel país.

El Gobierno anunció este domingo que reforzará el control de verificación de pruebas PCR a los viajeros procedentes del Reino Unido en puertos y aeropuertos, después de que se haya detectado allí una nueva variante del coronavirus, más contagiosa.

España, Francia y Alemania pidieron este domingo a las autoridades comunitarias que adopten una respuesta coordinada sobre prohibir el tráfico aéreo con el Reino Unido, después de que varios países lo hayan hecho tras confirmar Londres la aparición de esta variante.

Países Bajos, Bélgica, Italia y Austria han decidido prohibir los vuelos con el Reino Unido, mientras que Irlanda impuso restricciones desde la pasada medianoche y Grecia exigirá a partir de este lunes una cuarentena de siete días a todas las personas que lleguen desde allí.