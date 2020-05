Baleares comienza la fase 1 con 3 nuevos positivos y ningún fallecido

Comenzamos el primer día de la fase 1 en Baleares con cifras esperanzadoras. En las últimas 24 horas solo se han registrado 3 nuevos casos de COVID-19 y ningún fallecimiento.

Hasta el día de hoy en Baleares la cifra de víctimas mortales de la pandemia es de 209, ha informado el Ministerio de Sanidad.

Baleares ha alcanzó este lunes los 1.953 contagiados (detectados por medio de pruebas PCR), tras 3 infectados más notificados en las últimas 24 horas, lo que supone un incremento del 0,15 %, según los datos los oficiales.

Tampoco ha habido nuevos ingresos hospitalarios ni en la UCI. Hasta este lunes, 1.126 pacientes han precisado de ingreso hospitalario por COVID-19 en Baleares, y 169 han pasado por la UCI.

Por otro lado, desde la última actualización, 14 personas han recibido el alta y ya son 1.415 los pacientes que han superado el virus en Baleares. De este modo, la cifra de casos activos se sitúa en 329.

ARMENGOL APELA A LA RESPONSABILIDAD PARA EVITAR VOLVER ATRÁS

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha apelado a la "reponsabilidad de todos" en la entrada en fase 1 de Mallorca, Menorca e Ibiza para evitar "volver atrás" y tener que reimplantar restricciones .

En un mensaje en su cuenta personal de Twitter, la presidenta ha avisado de que "las próximas semanas son tan delicadas o más que las anteriores". "Los errores individuales nos afectarán a todos, y la prudencia de cada uno de nosotros es lo único que determinará si retrocedemos o avanzamos colectivamente".

En este contexto, la presidenta ha advertido de que "la vacuna contra un rebrote será volver atrás" y "no poder salir a pasear o a hacer deporte, volver a estar confinados".

La líder del Ejecutivo balear ha subrayado que "el virus sigue aquí" por lo que ha insistido en que no se puede "socializar como si no pasara nada". También ha llamado a "aprender la lección de lo que ha pasado en otros países, que han sufrido repuntes cuando han desescalado y que ahora se plantean reimplantar restricciones".

Así, "avanzar o retroceder dependerá de cada gesto, en cada momento", y de cumplir "rigurosamente las normas y protocolos de seguridad establecidos", ha remarcado.

Personal sanitari i sociosanitari, ciutadans, administracions... gràcies a tothom per donar el millor, per fer que Balears avanci. Seguim fent-ho bé per no tornar enrere. Mantenim la prudència i la responsabilitat que ens ha duit fins aquí i estiguem a l'altura del repte que ve. pic.twitter.com/uMciuFqtM5