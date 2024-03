El Ayuntamiento de Palma autoriza 200 nuevas licencias temporales de taxis

El Ayuntamiento de Palma ha aprobado a través de un decreto, 200 nuevas licencias municipales con carácter temporal de taxis para hacer frente a la temporada turística y evitar la escasez de este servicio entre el 1 de mayo y el 31 de octubre. En comparación con el año pasado, ha habido un aumento de 149 permisos y ha especificado que, del total, "190 serán ordinarias y diez, para taxis adaptados".

La autorización, según ha remarcado el concejal de Movilidad, Toni Deudero, es de carácter personal e intransferible, por lo que no se podrá transmitir ni arrendar la licencia municipal. Además, la prestación del servicio se limitará a los municipios de Palma y Marratxí. Cabe recordar que no se podrá iniciar ningún recorrido en el recinto del puerto, aeropuerto y las zonas de Can Pastilla y Playa de Palma. Biel Moragues de Taxis PIMEM ha asegurado en COPE que "una vez más llegan tarde." Unas licencias que dice Moragues "son suficientes" aunque nunca se han visto "con tantas y habrá que ver hasta donde llega la demanda y si se asignan todas las ofertadas."





INVERSIÓN

Explica Moragues que con esta nueva autorización habrá muchos interesados en acogerse a estas licencias estacionales. Sin embargo, es un tema complicado ya que hasta que no se sepa si tienes la licencia o no, no realizaras las inversión para tu coche. Una inversión que no se acaba en un mes.





SEMANA SANTA

En cuanto a la Semana Santa, asegura Moragues que "va a ser mala para el sector". Si es cierto que ya hay mucho movimiento en la ciudad, pero que estas fiestas caigan en marzo, suele ser indicio de que "no vayan bien".