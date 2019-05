Ayudas para los palmesanos con alquileres de hasta 900 euros

El Ayuntamiento de Palma ha aprobado la convocatoria de ayudas para el alquiler de vivienda en 2019.

A diferencia del año pasado, cuando las ayudas se dirigieron a los jóvenes, este año se abre esta convocatoria a toda la ciudadanía.

Las ayudas se pueden solicitar entre el 28 de mayo y el 28 de junio. los jóvenes de hasta 35 años y los mayores de 65 años tendrán una mayor bonificación que será de hasta el 50 % del alquiler, con un importe anual máximo de 4.200 € . Para el resto de los beneficiarios la ayuda será de hasta el 40 % del alquiler con un máximo de 3.360 € anuales.

REQUISITOS

Los requisitos para solicitar esta subvención son:

-Estar empadronado en Palma con una antigüedad de al menos 6 meses,

-No tener una vivienda en propiedad.

-El alquiler no puede ser superior a los 900 € al mes

- Tener un límite de ingresos de las personas que vivan en el domicilio según el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Para una persona: los ingresos no pueden ser superiores a 15.039,18 € anuales. Dos personas: los ingresos comunes no pueden ser superiores a 18.798,97 € anuales. Tres o más personas, se han de sumar 3.759,79 € por persona extra. Como ejemplo, si son tres personas, los ingresos no pueden ser superiores a 22.558,76 € anuales.

¿DÓNDE SOLICITARLAS?

Se habilitará un punto de información presencial en la Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'av. de Gabriel Alomar, 18, para ofrecer información o gestionar la ayuda, con horario de 9 a 13.30 h. También se puede enviar un correo electrónico a ajudeslloguer@palma.cat.