Aumentan de forma preocupante los casos de sarna en Baleares

La sarna se ha convertido en un problema creciente. En Baleares se han detectado 44 brotes de sarna hasta noviembre, de los que 19 afectan a familias o domicilios, 12 a centros sociosanitarios y 11 a centros educativos. Ya se superaran los 29 brotes detectados en 2022.

La sarna es un problema de salud pública que resulta difícil de eliminar y de actuar como cuentan los afectados. Cecilia tiene una hija adolescente que sufrió durante meses este problema. Empezó a picarle al cuerpo y acudió al médico pero, tras una mejora transitoria, la cosa empeoró: "Al principio no sabíamos que era. Fuimos al dermátologo y nos dio una crema para ponerse durante semanas. El picor se calmó, pero de repente volvió a explotar bastante fuerte en las manos con heridas", ha remarcado.

TRATAMIENTO FAMILIAR

Durante meses tuvieron que aplicarse tratamientos toda la familia y limpiar ropa y la casa a conciencia. Tardó meses en curarse hasta que finalmente le cambiaron el tratamiento. Una pastilla solucionó definitivamente el problema: "Fue un proceso largo... Con las pastillas se podría haber erradicado antes".

Luisa también se contagió, igual que sus hermanas al acudir a visitar a su madre a una residencia de ancianos. También su familia tuvo que seguir el tratamiento: "Es una de las peores cosas que me han pasado en la vida. Nos lo pasó la abuela cuando fuimos a verla en la residencia y le encanta que le demos abrazos. Era invierno, pero el cuerpo estaba tan caliente que me ponía paños de agua fría y cuando me los quitaba estaban ardiendo", ha afirmado.

BROTES

En el histórico, desde 2006, un total de 22 brotes se han acumulado en residencias geriátricas y 20 en centros docentes o 'escoletes'. Según la consellera de salud, Manuela García, el aumento de brotes en ámbitos educativos probablemente se debe a la puesta en marcha de un protocolo de coordinación entre Atención Primaria y Epidemiología, para aplicar medidas ante la detección de casos: "Es un problema de salud pública. Evidentemente hay un protocolo establecido, pero es cierto que es una situación díficil de eliminar".

RECOMENDACIONES

La dermatóloga, Rosa Taberner, dice que la sarna sigue siendo un estigma y los expertos desconocen porque los contagios no dejan de crecer. Taberner ha explicado en COPE MALLORCA que la vía de transmisión de esta enfermedad tan contagiosa es por la convivencia familiar o compartir ropa: "Por este motivo, insistimos en la necesidad de que todos los convivientes sigan el tratamiento, ya que aunque no sufras de picor, el ácaro puede estar en tu cuerpo uno o dos meses antes de la aparición de los síntomas", ha concluído