Asociación de Amigos del Ferrocarril: "Hace 90 años ya había tren con LLucmajor y llegaba a Santanyí"

La presidenta del Govern Marga Prohens, ha anunciado el inicio inminente de la tramitación del proyecto de tren Palma-Llucmajor, con una previsión de viajeros de siete millones y medio de viajeros cuando esté operativa.

A la espera de conocer más detalles de este proyecto hemos hablado con la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Baleares.

Su presidente, Miguel Ángel Riera, cree que es una buena noticia aunque reconoce que no es un proyecto rápido. Recuerda Riera que en Mallorca ya había un tren con Llucmajor hace 90 años "no solo llegaba a LLucmajor, si no que pasaba por Campos, por Ses Salines y acababa en Santanyí. Aún queda mucho de su trazado por los municipios y aún quedan estaciones. Suponemos que los nuevos trayectos será distintos más cortos, los trenes de ahora no son los de hace 90 años, entonces lo importante era mover mercancías, ahora personas".

Fundació Ferrocaib Estación Santanyí 1964

¿Por qué desapareció la amplia red ferroviaria de Mallorca?

Nos preguntamos por qué desapareció esa amplía red ferroviaria que teníamos en 1933 en la que además de Llucmajor llegaba el tren también a Campos y Santanyí.También había línea con Montuïri y Felanitx y el tren llegaba entonces a Sant Llorenç y Artà.

"Hace 90 años Mallorca tenía un trazado ferroviario interesantísimo, tal vez comparable a Suiza o incluso su superior, porque también teníamos algunos ramales, como el que llevaba hasta Felantix saliendo de Santa María. Teníamos una red ferroviaria muy interesante y que nunca se tenía que haber dejado perder. El inicio de las combustión con la llegada de los combustibles fue un golpe de muerte para el tren ya que no tuvo la inversión que sí tuvieron las carreteras a nivel nacional", lamenta Riera

tranvía como opción para unir las bahías de palma y alcúdia

Además el Govern tiene sobre la mesa otros proyectos ferroviarios sobre los que ya hay estudios y análisis aunque la presidenta considera poco probable llevar el tren hasta Artà y Alcúdia. La Asociación insiste en que cuando hablamos de ferrocarril no se puede olvidar la opción del tranvía "para unir también los municipios del arco de la bahía de Palma, de manera amplía, o la Bahía de Alcúdia, desde Pollença a Can Picafort, podría ser cubierta por una red ferroviaria conectada"