La asignatura de Religión será de oferta obligatoria y optativa en Bachillerato

Durante cuatro años los alumnos de 2º de bachillerato de los institutos de Baleares no han podido elegir Religión como asignatura optativa. Ahora, a partir del curso 2019-2020, será una obligación impartir esta asginatura (al igual que en 1º de bachillerato) a raíz de una sentencia del Tribunal Superior que daba la razón al Obispado de Mallorca y que establece que se debe ofertar como materia específica no solo en primero de bachillerato si no también a segundo.

Desde la Consellería de Educación, El Director General de Planificación, Orden y Centros, Antoni Morante, da por hecho que los centros informarán de este cambio y garantiza que se cumplirá esta oferta obligatoria en todos los institutos.

Cabe señalar que en segundo de bachillerato hay solo 2 materias específicas que son de oferta obligatoria: la segunda lengua extranjera y la Religión. En el resto de materias, los centros pueden decidir si la ofertan o no.

Morante ha informado de que están equiparando todas las materias por igual y explica que asignaturas como Religión se darán a distancia, a través del Instituto de Enseñanzas a Distancia de las Islas Baleares (IEDIB), si no hay un minimo de 10 alumnos.

Morante también ha destacado que todavía están planificando la cuota de profesorado para el próximo curso aunque avanza que es posible que haya un ligero aumento de profesores de religión para el próximo curso.