Aparecen en Mallorca medusas de varios metros y hasta 40 kilos de peso

Mallorca recibe la visita de medusas gigantes. En los últimos días, algunos bañistas ya han sido testigos de la presencia de estas medusas en las playas de la isla. Medusas que llegan a pesar 40 kilos y medir varios metros de largo.

Sin embargo, a pesar de su gran tamaño, son inofensivas. El nombre técnico de esta especie es Rhizostoma Luteum, se descubrió a principios del siglo XIX aunque poco después despareció y se dio por extinguida. Hace ocho años, se volvió a ver por el Océano Atlántico, en las playas de Cadiz. Desde entonces ha seguido apareciendo por la zona del mar Alborán. Y aunque es muy similar a la Rhizostoma Pulmo, una especie más común y muy frecuente en Alcudia, no son la misma.

El técnico de Recursos Marinos, Toni Garau, explica que la llegada de esta especie a Baleares viene producida por las corrientes y el viento. Las corrientes del Atlántico siempre van en dirección al Mediterráneo, por lo que lo primero con lo que se topan son nuestras islas. Primero Ibiza y Formentera, luego el sur de Mallorca y, finalmente, Menorca.





Aún así, Garau comenta que su llegada a Mallorca ha sido algo inesperado. Aunque es una especie grande, por si sola no puede llegar hasta aquí, pero las corrientes han ayudado a que se desplacen. Garau tampoco descarta que poco a poco, y debido al cambio climático, vayan llegando más. Pero lanza un mensaje de tranquilidad e insiste en que no es una especie peligrosa, ya que, como mucho, te puede provocar urticaria, pero no graves lesiones.

La Carabela Portuguesa, la más peligrosa

La Carabela Portuguesa, por otro lado, sí que supone un problema. Garau explica que este tipo de medusa podría llegar a matar a alguien si la persona es alérgica. De esta especie también se han visto ya varios ejemplares en la Mallorca ya que, según detalla el técnico, llegan del Atlántico de la misma manera que la Rhizostoma luteum: por las corrientes.

Aún así, asegura que la Carabela no resiste bien las altas temperaturas y no puede vivir en un agua que esté a más de 25º. Lo normal sería que, a finales de julio, desapareciera de las islas.

Sin embargo, el cambio climático lo está cambiando todo. Garau explica, que esto podría hacer que las apariciones de esta medusa fueran cada vez más frecuentes. Puedes escuchar la entrevista entera a Toni Garau aquí.