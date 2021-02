Aluvión de críticas en el primer mes con nuevas tarifas del tren y bus en Mallorca

Hace un mes que el sistema tarifario y de frecuencias ha cambiado en los servicios de bus y tren en Mallorca. El balance de enero para los usuarios es negativo: sienten que pierden dinero y piden que se revise el sistema ya que el actual es ''muy desagrable para los usuarios''.

Uno de los portavoces de los usuarios del tren y bus de Mallorca, Guillem Ramis, asegura que este mes a los usuarios habituales de estos servicios, les ha salido más caro que antes. Aunque es cierto que algunos perfiles se pueden haber visto beneficiados, a ellos no les consta y todos han notado un incremento del precio. Ramis pide de manera urgente que se revise este sistema.

Ramis considera que el sistema de ahora no invita a que la gente vaya en transporte público ya que el usuario desconoce lo que le costarán esos viajes. Explica que antes pagaban por adelantado 40 viajes y tenían un mes y medio para gastarlo. Ahora los periodos se han acortado: tienen 30 días y además tienen penalizaciones.

Es una vergüenza que me salga el viaje más económico en coche yendo sólo que utilizando el transporte público de Mallorca . @TIB_Mallorca — Ben. (@SOLITARlO) January 25, 2021

Día 29 tengo un 40036 (Palma) > 13008 (Campos) (¡a las 5:01 de la mañana!) de 1,13€; y día 30, un 57002 (S'Alqueria Blanca) > 224 (Palma) a las 17:31 de 2,27€ — Consumidor Cabreado (@CnsmdrCabreado) February 1, 2021

Ramis insiste en que es necesario un sistema monedero transparente para no vivir con la situación de no conocer qué pagan y qué no pagan.