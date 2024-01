Alcázar: "La visión global es que el policía de barrio es una figura que no termina de funcionar"

Entre las 83 barriadas que hay en Palma, hay 60 polícias de barrio, algunos de ellos llevan el control de más de una barriada. Su objetivo es fortalecer la seguridad y mejorar la convivencia, además de establecer una relación cercana y de confianza con los residentes de la comunidad.

También patrullan regularmente su área asignada, interactuan con los ciudadanos y establecen un diálogo abierto para conocer las necesidades y preocupaciones de la comunidad. Desde Cope Mallorca nos hemos puesto en contacto con Guillem Mascaró, jefe de la policía local, y nos cuenta las principales quejas que hacen llegar los vecinos a los policías de barrio; "Se quejan sobre todo de incivismo, de problemas de estacionamiento de circulación, de ruidos, de excesos de velocidad o avisan de puntos conflictivos en la barriada", ha señalado.

El policía de barrio también se involucra en diversas actividades, como la prevención del delito, la resolución de conflictos y la promoción de la convivencia pacífica, así como de charlas a la comunidad. Explica Mascaró que, los agentes, trabajan en colaboración con los vecinos, comerciantes, líderes comunitarios y otras instituciones locales para abordar los problemas de seguridad y mejorar la calidad de vida en el barrio: "También tienen mucho trabajo administrativo. Responden o tramitan muchas quejas. Además acuden a domicilios o diferentes centros para tratar de ayudar en todo lo posible al ciudadano", ha añadido.

VECINOS

Para los vecinos, ¿Realmente es efectiva la figura del policía de barrio? ¿Logra solucionar los problemas del barrio? Pues eso mismo le hemos preguntado desde Cope Mallorca a la presidenta de la asociación de vecinos de Palma, Maribel Alcázar: " La visión global de los vecinos es que es una figura que no termina de funcionar. Tenemos policías más o menos implicados en los barrios, pero con los horarios que tienen, no están en los momentos que más les necesitamos. No hay un trabajo preventivo ni una coordinación correcta con intervenciones de los servicios sociales", ha asegurado.

VERANO

Alcázar pide la presencia del policía de barrio en las horas más conflictivas: "Es muy importante porque, a partir de las 19:00 h hasta la madrugada, es el momento donde se producen más actos incívicos. Pensamos que es necesario que se reorganicen los horarios, se establezcan unas funciones reales y se cumplan", ha concluido.