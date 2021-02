El alcalde de Palma invita a los pequeños empresarios a tirar de sus ahorros ante la falta de ayudas

Las palabras del alcalde de Palma José Hila, en una conversación con la Presidenta de la Asociación de Empresarios de Parques Infantiles Mercedes Marín, ha indignado a numerosos ciudadanos.

En un programa de Canal 4, Marín ha asegurado que en una reunión telemática con Hila, en la que reclamaron ayudas para este sector duramente golpeado por la pandemia, éste les comentó que tenían que tirar de sus ahorros. ''Le dijimos que no teníamos ayudas y nos excusan mucho en que los ERTE es una ayuda... Luego me comentó que teníamos que tirar de los ahorros'', asegura Marín.

En el vídeo, difundido en Redes Sociales, el presentador del programa Joan Monse no da crédito a las palabras de la presidenta de la Asociación e invita al alcalde a entrar en directo en el programa para justificar lo ocurrido. ''Alcalde, queremos hablar contigo en directo, llama''. Y añade: ''Mercedes fuera de cámara ha dicho 'tengo miedo a represalias'. Mercedes, te digo en directo y se queda grabado: llame o no este señor, como haya un mínimo de tentativa de represalia contra ti o cualquiera de los asociados en tu sector, llámanos por favor y nos lo dices. Porque lo vamos a contar 73.000 veces con la documentación precisa si os tocan un pelo por represalias... Simplemente has dicho algo que tú, como presidenta de la Asociación, te pasó'', dice Monse. ''Y si tocáis un pelo a cualquiera de los empresarios, estaremos a su lado'', concluye el presentador.

Por el momento, el alcalde de Palma, José Hila, no ha respondido públicamente a esta situación. La portavoz adjunta del Partido Popular en Palma, Montse Oliveras, ha denunciado lo ocurrido: