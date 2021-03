Vuelven las competiciones y los espectadores en el deporte balear

Vuelve el deporte en Baleares, tres meses llevan paradas las competiciones de deporte federado de contacto, tanto en categorías base como de deporte adulto regional.

Son miles y miles de niños y jóvenes que tan solo podían entrenar y que a partir del sábado podrán volver a competir. La Conselleria d'Afers Socials i Esports ha ido informando a las federaciones sobre el plan de retorno y este sábado se publicará la orden que autoriza ese retorno por parte del ejecutivo autonómico.

Además se aprobará el regreso de público a los campos y pabellones, aunque con limitaciones. Se desconoce si se volverá al último paso de restricciones que autorizaba una presencia mínima de aficionados o más bien a la anterior, en la que podían entrar por ejemplo 1000 personas en un campo de fútbol y 300 a un pabellón.

La primera limitación fue de 1500 en un campo y 1000 en un pabellón. Como quiera que los mensajes que está emitiendo el Gobierno autonómico a través de su Consejería de Salud es que la vuelta ha de ser paulatina, moderada y cuidadosa para no dar pasos atrás de nuevo, se espera que por ahora no sea un número importante de espectadores el que se autorice.

En cuanto a las competiciones queda de la siguiente manera según han informado las federaciones de fútbol y baloncesto. En las islas de Mallorca y Formentera arrancan las ligas de mayores de 12 años, mientras que de 6 a 12 sólo entrenamientos con contacto, tres sesiones semanales.

En la isla de Menorca se autorizan todas las competiciones (es la isla que tiene mejor situación sanitaria), mientras que la isla de Ibiza no verá de momento regreso de las ligas y tan solo están autorizados los entrenamientos con contacto, tres por semana en espera de que siga evolucionando positivamenet la situación sanitaria.

Precisamenete la semana pasada la plataforma SOS Esports se reunía y pedía al Govern un calendario, hablaban de situación insostenible para los clubes. Ayer mismo el presidente del Poblense Miquel Molondro decía en Deportes Cope Baleares que han perdido un 30% de ingresos con la crisis, que necesitan que los chicos vuelvan a competir, y que espera que le permitan acoger a 1000 personas en el Municipal ya este domingo en el derbi contra el At.Baleares.

Hay que recordar cómo está la situación sanitaria: en este momento hay 81 personas ingresadas en Baleares, 34 en las UCI de las islas, 1148 casos atendidos por el servicio de salud, ayer se produjeron 35 nuevos casos, la tasa de positividad es de 1:74%, y el ritmo de vacunación sigue avanzando, ya son más de 34.000 personas las que han recibido dos dosis. Se ha habilitado el pabellón del Germans Escalas para vacunación masiva aunque se espera que el grueso de vacunas lleguen entre este mes y Abril.

El presidente de la Federación Balear de fútbol Miquel Bestard pidió en Deportes Cope que los árbitros y los entrenadores de fútbol base fueran vacunados igual que los docentes.

En el colectivo arbitral hay preocpuación porqeu muchos colegiados que dirigen partidos de fútbol base están en ERTES en sus empresas y no pueden pitar al no poder recibir otro ingreso, por lo que dan por perdida la temporada, así que no todos pueden dirigir partidos y tendrán que multiplicarse los que sí puedan.