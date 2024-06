Vicente Del Bosque: "España ha demostrado que está preparada para lo máximo"

El papel de España en esta Eurocopa está gustando al ex seleccionador Vicente Del Bosque, quien ha estado en Mallorca para visitar el torneo de fútbol base que organiza su Academia, a la vez que apoya el estreno del Mallorca Championships de tenis.

El campeón del mundo y de Europa esboza una discreta sonrisa cuando es preguntado por el juego de la España de Luis De la Fuente, se nota que le ha gustado, la selección ha cargado de ilusiones y esperanzas a la afición, también a él. No considera una sorpresa el gran nivel mostrado ante Italia y se muestra prudente como es él sobre la Eurocopa que pueda hacer el equipo nacional.

"Están jugando muy bien, le puse un mensaje a Luis (De la Fuente) porque, no es que sea una sorpresa, pero la seguridad con la que ha jugado estos dos partidos ha sido muy grande. Y ha demostrado que estamos preparados para lo máximo. Luego hay que tener cuidado porque el fútbol es fútbol y sabemos la dificultad que tiene", decía el ex seleccionador antes del duelo de este lunes ante Albania.

Sobre comparativas entre su selección, la de los Casillas, Puyol, Xabi, Xavi, Busquets, Iniesta, Silva, Villa etc y la actual, indica que "somos dos equipos distintos. Ahora tiene unas cualidades y nosotros teníamos otras, hay que sacar el máximo provecho a los jugadores que tienes".

Del Bosque ha sido propuesto por el Gobierno para un periodo de transición en la Federación Española de Fútbol en el que debe ser algo así como el pacificador tras unos momentos convulsos. Algo que el ejecutivo ha llamado "Comisión de Supervisión, Normalización y Representación". Indica que "estamos atentos a todo lo que ocurre en la Federación y esperemos que vaya bien, tenemos el reto importante del Mundial 2030 y normalizar la Federación. Estamos atentos, lo que quiere el CSD es que se hagan las cosas bien".

Curiosamente, en estas horas se ha conocidola petición del Tribunal Administrativo del Deporte de seis años de inhabilitación para el presidente de la RFEF, Pedro Rocha."Vamos a esperar, no tengo opinión tomada, las cosas hay que hacerlas lo mejor posible y con respeto a todo el mundo". Tampoco quiso valorar el posible fichaje de Mateo Alemany por la RFEF, indicando que no tenía información al respecto. "Eso son cosas que no conozco".