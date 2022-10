Vadillo no quiere despistes antes de la Champions

Antonio Vadillo lo tiene muy claro. El entrenador del Mallorca Palma Futsal ha asegurado hoy en rueda de prensa que si detecta que hay un jugador de su plantilla que tiene la mente puesta en la Liga de Campeones y no en los dos partidos que afronta antes de la misma el equipo mallorquín ese jugador no estará en los partidos. "Si yo me doy cuenta de que hay un jugador que está pensando en la semana me lo cargo", ha dicho el entrenador del equipo palmesano refiriéndose al hecho de que tras esta semana el Mallorca Palma Futsal afronta una semana difícil de olvidar como será la de su debut en la Liga de Campeones.

El entrenador andaluz ha explicado ese punto de vista señalando que "si queremos seguir compitiendo con los de arriba tenemos que trabajar mucho. En el día a día, en los entrenamientos, tenemos que hacer un poco más que los demás. A partir de ahí, con el nivel que tenemos y el trabajo que se hace podemos estar arriba". Vadillo, eso sí, ha asegurado que comprende a sus jugadores". "Yo entiendo que haya una parte del jugador que esté así porque lo que les viene es espectacular" pero luego ha reiterado que "no nos podemos despistar".

Y es que al Mallorca Palma Futsal le vienen dos encuentros sumamente exigentes como son la visita mañana a las 20 horas del Aspil Vidal Ribera Navarra en Son Moix y el partido que disputará el próximo sábado el Mallorca Palma Futsal contra el Levante, un partido que marcará el punto y aparte liguero para los mallorquines que deberán cambiar el chip y empezar a pensar en los tres partidos de Liga de Campeones que tendrá el cuadro balear para tratar de pasar a la ronda élite de la competición estrella del fútbol sala internacional.